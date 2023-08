Mercato OM : Le départ de Malinovskyi, un bon choix ?

Ce lundi, dans Débat Foot Marseille, notre équipe était composée de nos journalistes Benjamin Courmes et Rayane Benmokrane, notre consultant Jean-Charles De Bono et notre invité Daniel Cousin, ancien coéquipier d’Aubameyang ! Ils sont revenus sur le départ probable de Malinovskyi de l’Olympique de Marseille.

Ce lundi 7 août dans Débat Foot Marseille, l’équipe est revenu sur le départ probable de Ruslan Malinovskyi. Est-ce que c’est un bon choix de la direction de laisser partir l’Ukrainien seulement six mois après son arrivée ? Rappelons que l’ancien de l’Atalanta était suivi par l’OM depuis de nombreuses saisons.

Des débuts parfaits

Son transfert était très attendu par les supporters et l’histoire avait très bien commencé quand Malinovskyi inscrivit le but de la victoire lors du classico en Coupe de France contre le PSG. Un but bien dans le style de l’Ukrainien, mais malheureusement, c’est la seule performance à relever de sa moitié de saison à l’OM.

Pas dans les plans du coach ?

Cette saison, le départ d’Igor Tudor et l’arrivée de Marcelino ont peut-être barré l’avenir du joueur à l’Olympique de Marseille. Acheté spécifiquement pour le système de Tudor, le joueur n’entrerait pas dans les plans du coach espagnol. Un choix compréhensible pour notre invité Daniel Cousin : « S’ il ne rentre pas dans les plans du nouvel entraîneur, ça peut se comprendre aussi. Il fait ses choix, tout le monde ne peut pas jouer, il ne peut avoir un effectif de 35 joueurs donc il est obligé de trancher. Après ça reste ses choix donc il faut les respecter. ».

Une situation compréhensible mais dommageable pour notre consultant Jean-Charles De Bono : « Je trouve dommage que tous ces joueurs ne puissent pas s’inscrire à l’Olympique de Marseille. On mise quand même sur des joueurs. Malinovskyi, on disait que c’était un joueur d’expérience, qui a joué dans un championnat italien où ce n’est pas évident de jouer, et il arrive là, et il ne montre pas toutes ses qualités. »

« On se dit peut-être qu’en fin de saison, il va être capable de les montrer. Mais ça n’a pas été trop le cas. Alors je ne pense pas que ce soit un mauvais joueur mais je pense que ça ne rentre pas dans le plan tactique de l’entraîneur et ça, tu ne peux rien faire y faire. », explique notre consultant.

Duel Besiktas/Torino pour Malinovskyi

Le niveau du joueur n’est pas remis en question, mais ses performances à l’OM ajouté à la non-compatibilité au système de Marcelino semblent diriger vers un départ du joueur qui a fait l’objet d’une offre du Beskitas. Un prêt payant de 1,5 million d’euros assorti d’une option d’achat de 7,5 millions a été transmis aux dirigeants marseillais. Mais le joueur préférerait le Torino, qui négocie pour faire baisser l’option d’achat de l’Ukrainien.