Mercato OM : Le départ d’un joueur clé cet été ?

L’OM a recruté 4 joueurs lors de ce mercato d’hiver. Certains arrivées pourraient avoir des conséquences sur le statut d’actuels titulaires. Selon Daniel Riolo, Valentin Rongier pourrait quitter Marseille avec l’arrivée de Bennacer…

Dans un contexte de réajustement au sein de l’OM, le journaliste Daniel Riolo de RMC a récemment attisé les débats en évoquant l’avenir de Valentin Rongier. Selon lui, la situation pourrait changer dès cet été. Dans l’After, il a affirmé : « La question va sérieusement se poser. Je ne crois pas que le recrutement de Bennacer soit anodin. Je l’aime bien Bennacer, il a beaucoup de qualité, il a touché beaucoup de ballon, il est heureux d’être là, mais Rabiot n’a pas vocation à rester si haut. Il va redescendre donc il va densifier le milieu de terrain. Je me demande donc si Rongier sera encore là la saison prochaine. Il y a des chances qu’il soit prolongé pour être vendu. A un moment, il faut faire des ventes et il a une valeur, une capacité à être vendu. Je le sens comme ça, mais peut-être que je me trompe ». Ces propos alimentent déjà les discussions parmi supporters et experts.

L’analyse de Riolo intervient alors que l’OM poursuit sa stratégie de renforcement. L’arrivée de Bennacer et le possible repositionnement de Rabiot illustrent une volonté de revoir la configuration du milieu de terrain. La perspective d’un départ de Valentin Rongier permettrait au club de libérer des ressources pour de nouvelles acquisitions et ainsi améliorer la compétitivité tant sur la scène nationale qu’européenne.

De son côté, globalement, l’entraîneur Roberto De Zerbi s’est exprimé après le match Angers – OM (0-2) sur DAZN en déclarant : « Je suis désolé pour Rongier parce qu’il n’était pas en assez bonne condition pour jouer, c’est toujours un super joueur aussi. Mais Isma a vraiment très bien joué aujourd’hui et c’est un grand joueur pour nous ». Ces remarques témoignent d’une approche pragmatique et nuancée. L’OM semble engagé dans une période de transition déterminante.