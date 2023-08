Mercato OM : le dossier Sanchez toujours pas fini ?

Ce n’est toujours pas fini pour Sanchez à l’OM ? Si l’Olympique de Marseille n’est certainement pas la priorité du joueur, il serait toujours possible de le voir revenir à Marseille selon un journaliste chilien.

Alexis Sanchez partira, partira pas … C’est le même son de cloche qui résonne depuis plusieurs semaines. Si un retour à l’Olympique de Marseille semblait mis de côté, il y a quelques jours, après la déclaration du président Pablo Longoria en conférence de presse. « Actuellement, si on est franc et qu’on analyse l’effectif, à part au poste de latéral droit, on est complet. On a toutes les positions doublées. Je considère qu’on est complets sauf s’il y a des sorties de joueurs. ». Une déclaration confirmée à nouveau en conférence de presse aujourd’hui.

Un renfort bienvenu ?

Mais, avec le probable départ de Malinovskyi, les offres sur la table pour Under ou encore le possible prêt de Vitinha, la donne a changé. Surtout, qu’avec la potentielle participation en Ligue des Champions les matchs vont s’enchaîner et l’OM aura besoin d’une profondeur de banc pour performer sur toutes les compétitions. Si on prend en compte la Coupe d’Afrique des Nations qui privera Marseille d’une partie de son effectif, l’OM a tout intérêt à pouvoir compter sur un choix large de joueurs en attaque.

La proposition de l’OM toujours valable

D’après José Tomás Fernández Pumarino, un journaliste chilien, l’offre de l’Olympique de Marseille est toujours valable pour le Chilien. Mais il explique qu’Alexis Sanchez pourrait faire son retour au FC Barcelone, club où il a évolué entre 2011 et 2014. Mais ce retour serait conditionné par la vente de Dembélé et si les Blaugranas ne parviennent pas à attirer Bernardo Silva. Sanchez est donc le plan B du club catalan en cas de départ du français.