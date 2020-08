Mercato OM : Le FC Séville veut faire ses emplettes à Marseille

Le succès de Lucas Ocampos donne des idées aux dirigeants blanquirojos. Le FC Séville viserait deux joueurs du club marseillais pour renforcer leur effectif !

On le sait depuis un moment. Le FC Séville lorgne sur Maxime Lopez ! Selon Estadio Deportivo, le joueur et le club espagnol seraient tombés d’accord sur les modalités d’un contrat de cinq ans. Séville n’a plus qu’à trouver un accord avec l’OM, mais les positions des deux parties sont éloignées. Le club phocéen réclame 12 millions d’euros pour Lopez. Séville n’est disposé à en verser que 8. Le club andalou espère boucler ce dossier d’ici la fin de la Ligue Europa. Mais Séville ne compte pas s’arrêter la !

BOUNA SARR AUSSI DANS LE VISEUR