OM : Altercation entre Gerson et Tudor !

Ça a visiblement chauffé cette semaine entre l’international brésilien de l’OM et son entraîneur Igor Tudor. C’est en tout cas ce que rapporte le journaliste de la Provence sur son compte twitter.

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul (1-1) face au Betis Séville au Proact Stadium de Chesterfield ce mercredi pour son 4e match de préparation. En marge de cette rencontre, le journaliste de La Provence Alexandre Jacquin a révélé qu’une altercation avait eu lieu la veille de la rencontre entre l’entraîneur de l’OM et le milieu de terrain brésilien Gerson.

Il y a eu une altercation hier à l’entraînement (à huis clos) entre Igor Tudor et Gerson. Un accrochage néanmoins sans conséquence. Le genre de chose qui arrive fréquemment dans le football. Les joueurs de l’OM sont en phase d’apprentissage des méthodes strictes du Croate. — Alexandre Jacquin – Source La Provence

Interviewé en mai dernier par le média SportMed TV, le père et agent de Gerson évoquait l’avenir de son fils à l’OM avec la Ligue des Champions en ligne de mire : « Attendez-vous à voir un Gerson encore plus brillant la saison prochaine ! Ils vous rendra tout ce que vous lui offrez. Jamais nous n’avons eu le moindre doute. Il a encore 4 ans de contrat. Il se sent bien à l’OM. Il y a la LDC. Il veut réussir dans cette compétition. Il a cette volonté de rester à l’OM les prochaines années» Marcos (Père de Gerson) – Source: SportMed TV