Mercato OM : Le plus gros salaire du club offert à Kamara ?

Le départ du minot Boubacar Kamara, libre à la fin de son contrat en juin prochain, se précise au fil des semaines. Le milieu de terrain ne s’est pas positionné mais un départ sans indemnité de transfert est l’option la plus attendue…

Poussé vers la sortie l’été dernier, Boubacar Kamara a néanmoins conservé une place importante dans le onze de Jorge Sampaoli. Le joueur de 22 ans a disputé 14 matches de Ligue 1 et 5 d’Europa League. Alors que Pablo Longoria tente de lui faire signer une prolongation de contrat depuis plusieurs semaines, l’Equipe raconte ce matin que les relations restent fraiches entre la direction du club et l’entourage du joueur…

3 offres avec le plus gros salaire de l’OM pour Kamara ?

Le quotidien sportif explique que malgré tout, l’OM aurait fait « une dernière proposition de prolongation début novembre, déclinable en trois options : contrat court, moyen ou long terme. Dans chaque cas, le joueur formé au club a la possibilité de devenir le plus gros salaire de l’effectif. »

Pablo Longoria tenterait aussi de convaincre le joueur de changer d’agent, « qui sont très proches de la compagne du joueur, Coralie Porrovecchio. » L’Equipe conclut que le joueur ne s’est toujours pas positionné et que la tendance reste à un départ libre en juin. En Premier League son nom est annoncé à Manchester United pour un transfert cet hiver…

Interrogé à son sujet en conférence de presse aujourd’hui, Jorge Sampaoli n’a pas caché son inquiétude dans ce dossier. S’il espère qu’une solution sera trouvée rapidement, le technicien argentin a tout de même indiqué rechercher des alternatives pour remplacer Boubacar Kamara en cas de départ dès cet hiver ou l’été prochain.

J’espère qu’on va trouver une solution — Sampaoli

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)