Mercato OM : Vers un départ de Kamara dès cet hiver (pour 12M€?) ?

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’OM, Boubacar Kamara semble se rapprocher d’un départ. Le milieu de terrain serait même proche de rallier Manchester United dès cet hiver.

Boubacar Kamara sera-t-il toujours olympien à l’issue de la saison ? Les chances diminuent jour après jour. En effet, le milieu de terrain est sous contrat avec l’OM jusqu’à la fin de la saison. Si le club phocéen lui a proposé plusieurs offres de prolongation de contrat, Boubacar Kamara n’a pour l’instant jamais accepté. De ce fait, sa situation actuelle suscite les convoitises chez plusieurs écuries européennes. Si la tendance pousse à croire qu’il devrait partir libre à la fin de la saison, Boubacar Kamara pourrait toutefois quitter l’OM dès cet hiver.

À en croire les informations révélées par le média FourFourTwo, Boubacar Kamara pourrait bel et bien partir de Marseille dès cet hiver. Sur le banc de Manchester United depuis le 29 novembre dernier, Ralf Ragnick aurait fait du milieu de terrain olympien sa priorité cet hiver. À tel point que le média britannique révèle également que les Red Devils seraient en négociations avancées avec l’OM. Un accord à hauteur de 12 millions d’euros serait même proche d’être trouvé entre les deux clubs.

Man United have reached an agreement of £10 million for Boubacar Kamara and talks is in advanced stage, it will be Ralf Rangnick first signing. @markwhlte (@FourFourTwo) #MUFC pic.twitter.com/ljMyGOMOl3

— Murtough Masterclass (@MurtoughM) December 21, 2021