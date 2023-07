Mercato OM : Le rôle de Ndiaye déjà défini par Marcelino?

L’Olympique de Marseille a mis du temps à trouver un accord pour récupérer Iliman Ndiaye. Le joueur est finalement arrivé et Walid Acherchour a expliqué le rôle que Marcelino devrait lui donner !

Sur RMC ce dimanche soir, Walid Acherchour s’est exprimé sur le transfert d’Iliman Ndiaye à l’Olympique de Marseille. Marcelino, le nouveau coach marseillais aurait déjà une idée claire de ce qu’il souhaite mettre en place avec l’international sénégalais.

Polyvalent sur le front de l’attaque, Iliman Ndiaye peut jouer sur les côtés mais aussi en numéro 8 voire en numéro 10. Mais son poste préférentiel serait tout de même attaquant dans un système à deux buteurs. C’est dans cette position que le coach espagnol aimerait l’utiliser d’après Walid Acherchour. « Marcelino lui a dit qu’il voulait l’associer à Aubameyang devant en 9,5. C’est une très très bonne chose pour l’OM ! », a déclaré le chroniqueur dans l’After ce dimanche sur RMC.

Acherchour livre les dessous du transfert de Ndiaye !

« C’est le meilleur joueur de Championship avec Joao Pedro (attaquant de Watford, brésilien, NDLR), il a eu des stats incroyables l’an dernier. Il a fait huitième de finale de Coupe du Monde avec le Sénégal en incorporant cette équipe. C’est lui qui a changé le visage de cette équipe qui était un peu amorphe au début de la compétition offensivement. C’est un jeune joueur, rappelle Walid Acherchour au micro de RMC. On a souvent dit que Marseille prenait des joueurs un peu vieillissant, dans la force de l’âge, qui avaient besoin d’un rebond… C’est ce qu’ils ont fait sur certains cas sur les dernières années. Là je trouve que c’est intéressant de pouvoir chiper à un club de Premier League ce type de joueur. J’ai eu deux / trois infos là dessus. Longoria et Ribalta avaient les faveurs du joueur, ensuite Sheffield a fait beaucoup pour que Ndiaye reste en lui proposant les clés du camion l’an prochain en Premier League. Il se disait qu’il allait faire une dernière année de contrat avec Sheffield. Sa femme avait une attache là-bas, elle venait d’accoucher. Ribalta et Longoria n’ont rien lâché, Marcelino aussi. Avec un discours basé sur le jeu et le football. En lui parlant de ses attaches avec l’OM. Avec notamment cette vidéo qui est assez incroyable à regarder. Ça montre que Marseille a une force de persuasion. «