Mercato OM : Le Torino tente de négocier pour Malinovskyi?

Retour en Italie pour Malinovskyi ? L’Olympique de Marseille est en négociation avec le Torino pour le prêt avec option d’achat. Le club italien est aussi en train de discuter avec l’entourage du joueur sur son salaire.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours… Ruslan Malinovskyi se rapproche du Torino. D’après Guillaume Maillard-Pacini (GuillaumeMP sur Twitter), le club turinois est entré en négociation avec l’Olympique de Marseille pour baisser l’option d’achat de 10 millions d’euros demandé par l’OM. Le journaliste précise aussi que des négociations ont lieu avec l’entourage du joueur concernant son salaire. Pour rappel, Ruslan Malinovskyi touche un salaire annuel de 2 millions d’euros à Marseille.

À LIRE AUSSI : Rumeur Mercato OM: Longoria vise un attaquant d’envergure internationale pour remplacer Malinovskyi !

La Stampa : Négociations en cours #OM – Torino pour #Malinovskyi, notamment sur le montant de l’option d’achat. Le Toro aimerait baisser la demande initiale de 10M et négocie en parallèle avec l’entourage du joueur pour discuter de son salaire (plus de 2M/an). pic.twitter.com/Gx0qkQGWwc — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 7, 2023

Le joueur pas dans les plans de Marcelino ?

Une déception pour ce joueur qui était suivi par l’OM pendant plusieurs saisons avant son arrivé en janvier dernier. Au final, six petits mois loin du niveau attendu, ponctué, malgré tout, d’un coup d’éclat contre le PSG en coupe de France (2 buts et 1 passe décisive en 23 matchs toute compétitions confondues). C’est tout ce qu’on retiendra de l’ancien joueur de l’Atalanta lors de son passage à Marseille. Un peu triste quand on connaît l’attente qu’il y avait autour de l’Ukrainien.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Un autre club fonce sur Cengiz Ünder !

𝑪𝑬 𝑩𝑶𝑼𝑼𝑼𝑳𝑬𝑬𝑻 𝑫𝑬 𝑪𝑨𝑵𝑶𝑶𝑶𝑵 𝘿𝙀 @malinovskyi18 🤯🔥 Le résumé de ce #OMPSG de folie disponible 👉 https://t.co/WZ6adxwzz4 pic.twitter.com/mCeGx3ZLij — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 8, 2023

Mais le joueur, acheté 10 millions d’euros à l’Atalanta en janvier, spécifiquement pour le système d’Igor Tudor n’entrerait pas dans les plans de Marcelino. Ce milieu offensif souffrirait du passage en 4-4-2 et de l’arrivé de Ndiaye qui devrait occupé ce rôle de deuxième attaquant. Le schéma de Tudor de l’année dernière où de lorsqu’il évoluait à l’Atalanta avec deux numéro 10 en soutien de l’attaquant lui convenait mieux.