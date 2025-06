Mercato OM : Les 3 infos du jour !

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce dimanche 8 juin 2025 ! Au programme ce soir : Vers un chassé-croisé Medina-Maupay, Ça se confirme pour Semedo et un espoir du Real Madrid en prêt ?…

Mercato OM : Vers un chassé-croisé Medina-Maupay ?

Le mercato estival vient à peine d’ouvrir ses portes, et comme attendu, l’Olympique de Marseille ne chôme pas. Bien décidé à renforcer son effectif en vue de la Ligue des champions, le club phocéen s’intéresse ainsi depuis plusieurs semaines à Facundo Medina et le défenseur central du RC Lens pourrait bien être le premier gros coup de l’été sur la Canebière…

Marseille tient peut-être sa première recrue de l’été. Selon Foot Mercato, un accord est en effet proche entre l’OM et Lens pour le transfert de Facundo Medina…

Maupay dans le sens inverse ?

Annoncé dans le viseur de Marseille depuis un long moment, le défenseur central de 25 ans semble enfin se rapprocher du Vélodrome. Il disposerait d’un bon de sortie obtenu sous la précédente direction lensoise, et ne jure que par l’OM. Le montant du transfert devrait tourner autour de 20 millions d’euros, pour un contrat courant jusqu’en 2030. À noter également que le club nordiste garde un œil attentif sur Neal Maupay, ce qui pourrait faciliter les négociations.

🚨EXCL: 🔵⚪️🇦🇷 #Ligue1 | 🔐 L’OM et Lens sont proches d’un accord pour Facundo Médina. L’Argentin avait un bon de sortie lui avec l’ancienne direction sportive lensoise. ✍️ Le défenseur central Argentin ne veut que l’OM et devrait signer un contrat jusqu’en juin 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣ 💰 Le… pic.twitter.com/qmRpv5kjSV — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 7, 2025

Avec une telle arrivée, l’OM frapperait donc fort d’entrée sur le marché des transferts, en consolidant un secteur défensif qui a cruellement manqué de régularité cette saison. Un dossier suivi de longue date, qui pourrait bien en ouvrir d’autres dans la foulée…

Mercato OM : Ça se confirme pour Semedo !

Le mercato estival vient tout juste de s’ouvrir, et comme attendu, l’Olympique de Marseille ne chôme pas. Déterminé à renforcer son effectif en vue de la prochaine Ligue des champions, le club phocéen s’active notamment sur le flanc droit de sa défense, où le nom de Nelson Semedo revient avec insistance ces derniers jours. Selon les informations du journaliste portugais Mario Ventura, l’OM serait même très bien partie pour attirer l’ancien Blaugrana…

Fragile dans le secteur défensif la saison dernière, l’OM multiplie les pistes pour se renforcer. Sur le dossier menant à l’international portugais, le club marseillais pourrait en effet profiter du retrait de Benfica pour avancer concrètement sur cette piste prometteuse…

Semedo plus proche que jamais !

En effet, toujours selon les informations du journaliste portugais, le club lisboète aurait jeté l’éponge en raison des exigences salariales trop élevées du joueur. La tendance est donc désormais claire : Nelson Semedo se rapproche de Marseille et malgré la volonté des Wolves de le conserver, le Portugais semble donc séduit par le projet olympien et une arrivée sur la Canebière paraît de plus en plus probable. Avec ses qualités offensives, sa capacité à répéter les efforts et son expérience du haut niveau, notamment en Liga et en Premier League, Semedo pourrait donc incarner un renfort de poids dans le système de Roberto De Zerbi. Reste toutefois à régler l’équation salariale, principal obstacle à la finalisation de ce dossier…

🇵🇹 Nelson Semedo não será jogador do Benfica. O principal entrave é a questão salarial do defesa. Apesar do Wolves querer a continuidade do português, é cada vez mais certo a sua ida para o Marseille. #SLB #OM #TeamOM pic.twitter.com/mgR9gduOet — Mário Ventura (@thephillven) June 7, 2025

Mercato OM : Acherchour demande un joueur du Real Madrid !

Le mercato estival vient à peine de démarrer, et l’OM se montre déjà actif sur tous les fronts pour construire un effectif à la hauteur de son retour en Ligue des champions. Dans cette effervescence, une proposition lancée par Walid Acherchour suscite l’intérêt : attirer un jeune talent du Real Madrid en prêt, le temps d’une saison…

Et si Marseille profitait de sa présence en C1 et du projet porté par Roberto De Zerbi pour convaincre une pépite madrilène de se forger une expérience en Provence ? L’idée ne semble pas si farfelue, surtout dans un marché où les prêts peuvent souvent être synonymes d’opportunités intelligentes.

Le choix d’Acherchour : ARDA GÜLER !

Dans une déclaration récente, Walid Acherchour a ainsi évoqué la piste Arda Güler :

“Si j’étais l’OM, je ferais tout pour prendre un joueur du Real en prêt d’un an ! Arda Güler, par exemple, je lui dirais de venir jouer la LDC sous De Zerbi et prendre de l’expérience. »

🎙 Walid Acherchour : “Si j’étais l’OM, je ferais tout pour prendre un joueur du Real en prêt d’un an ! Arda Guler par exemple, je lui dirais de venir jouer la LDC sous De Zerbi et prendre de l’expérience.” [@walidacherchour] pic.twitter.com/lKwc2DJb7Q — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 7, 2025

Le jeune turc, souvent éclipsé par la concurrence à Madrid, pourrait donc pourquoi pas trouver un cadre idéal pour s’aguerrir, tandis que l’OM miserait sur un profil technique, créatif et capable de faire des différences à haut niveau…

Affaire à suivre…

