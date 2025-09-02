Mercato OM – Les coulisses du départ de Rabiot à l’AC Milan : les révélations de Romain Molina

Dans sa dernière vidéo, le journaliste d’investigation Romain Molina dévoile les dessous du transfert d’Adrien Rabiot. Entre enjeux financiers, tensions internes et rôle déterminant du clan Rabiot, l’affaire révèle un dossier bien plus complexe que ce qu’en disent les communiqués officiels.

Un transfert plus complexe qu’il n’y paraît

Romain Molina lève le voile sur une opération à double enjeu. D’un côté, l’AC Milan misait sur la régularité d’un joueur expérimenté pour renforcer son entrejeu. De l’autre, des logiques financières complexes, notamment liées au clan Rabiot, auraient accéléré le départ du joueur de l’OM. Molina révèle que Véronique Rabiot, mère et agente du joueur, aurait reçu des garanties financières lors de la décision, notamment à travers un pourcentage conséquent sur l’indemnité de transfert si une vente se concrétisait.

Conflits internes et tensions mal insufflées

La question ne s’arrête pas aux questions financières. Molina met en lumière une ambiance tendue dès le vestiaire, avec notamment un conflit ancien entre Rabiot, le club et des figures de l’institution. Les révélations du journaliste suggèrent que le départ de Rabiot n’est pas survenu uniquement en raison d’un comportement isolé : il s’inscrit dans une dynamique conflictuelle plus large, où les tensions personnelles ont fragilisé ce transfert, malgré une apparence stratégique.

Un dossier qui alimente le feuilleton estival de l’OM

L’affaire s’inscrit dans une période déjà agitée pour l’OM. Entre le clash avec Jonathan Rowe, la mise à l’écart de plusieurs cadres et des tensions internes persistantes, ce départ ajoute une couche de complexité. La conclusion de Molina est sans appel : derrière chaque transaction ou départ, se cachent des mécanismes invisibles financiers, émotionnels et parfois conflictuels qui méritent, selon lui, d’être exposés.

