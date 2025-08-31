Mercato OM : Les Dirigeants de l’OM ne lâchent pas Zhegrova !

MERCATO OM : malgré les déclarations de Létang, le dossier Zhegrova reste ouvert

Alors que le LOSC martèle sa volonté de conserver Edon Zhegrova, l’OM continue de pousser pour l’ailier kosovar. Les propos du président nordiste Olivier Létang ont relancé le feuilleton, révélant des échanges tendus entre le joueur et son club.

L’avenir d’Edon Zhegrova reste plus que jamais incertain. Dans les derniers jours du mercato, l’Olympique de Marseille multiplie les offensives pour tenter de convaincre le LOSC de céder son ailier droit, sous contrat jusqu’en 2026. Une approche qui ne laisse pas indifférent le joueur, déjà séduit par le projet de Roberto De Zerbi.

Mais côté lillois, le ton est monté. Olivier Létang a tenu à clarifier les choses au micro de BeIN Sports :

« Je pense qu’il n’ira pas à l’Olympique de Marseille, pour un certain nombre de raisons. Il est arrivé à l’entraînement hier, alors qu’il devait jouer. Il nous a dit : “je suis tombé d’accord avec l’OM après avoir discuté avec eux, j’ai eu l’entraîneur, il me veut”. Cela aurait été bien de se parler entre clubs avant, mais aujourd’hui, c’est derrière nous. »

Une mise au point qui témoigne d’un épisode tendu entre le joueur et son employeur. Pourtant, malgré cette fermeté apparente, Létang laisse entrevoir une ouverture : « On veut le garder, mais je lui ai dit qu’il avait une porte de sortie en cas de bonne offre. Si tout le monde s’y retrouve, je n’ai pas l’intention de le bloquer. »

L’OM, déterminé à offrir une nouvelle arme offensive à De Zerbi, n’a donc pas abandonné la piste. Reste à savoir si le club marseillais acceptera de formuler une offre à la hauteur des attentes lilloises dans les toutes dernières heures du marché.

