Mercato OM : les folles exigences d’Endrick pour son futur club

L’avenir d’Endrick au Real Madrid semble déjà s’écrire en pointillés. Le jeune prodige brésilien de 18 ans, arrivé cet été en grande pompe, devrait être prêté dès le mercato hivernal. Selon les informations d’El Chiringuito et d’ESPN Brésil, une réunion tenue cette semaine entre la direction madrilène et l’entourage du joueur a acté le principe d’un départ temporaire en janvier.

Peu utilisé par Carlo Ancelotti, Endrick n’a disputé aucune minute officielle depuis la reprise en août. Malgré les déclarations rassurantes de Xabi Alonso sur son avenir, l’attaquant souhaite désormais trouver un club où il pourra jouer régulièrement pour poursuivre sa progression.

L’OM dans la course ?

Mais Endrick ne compte pas partir n’importe où. Le jeune Brésilien a fixé des exigences très précises : il veut évoluer dans l’un des cinq grands championnats européens (Angleterre, Italie, Allemagne, France ou Portugal), dans un club au style offensif, capable de jouer une compétition européenne, et surtout, en course pour le titre national.

Parmi les clubs qui répondent à ces critères, l’Olympique de Marseille ferait partie des destinations sérieusement envisagées. Le club phocéen coche toutes les cases : un jeu porté vers l’avant sous Roberto De Zerbi, une ambition européenne affirmée et un environnement passionné idéal pour révéler un jeune talent.

Si rien n’est encore signé, l’intérêt de l’OM pour Endrick confirme la volonté marseillaise d’attirer des profils prometteurs et spectaculaires dès cet hiver. Le dossier s’annonce brûlant sur le marché des transferts.

