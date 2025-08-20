Mercato OM : Les mots forts de l’avocat d’Adrien Rabiot !

La mise à l’écart d’Adrien Rabiot par l’Olympique de Marseille continue de faire couler beaucoup d’encre. Placé sur la liste des transferts après une altercation dans le vestiaire avec Rowe, le milieu international français vit une situation inattendue, quelques mois seulement après avoir brillé sous le maillot olympien.

Invité dans l’After Foot sur RMC Sport, l’avocat du joueur a vivement réagi aux explications données par le club.

A lire aussi : Edito OM : Comment se mettre le feu en 3 jours ?

« On a des doutes sur ce qu’a communiqué le club, qui explique que le joueur aurait changé de comportement depuis les Pays-Bas… On dirait qu’il y a une histoire un peu montée. »

Une incompréhension totale pour le joueur

Selon son conseil, Rabiot est particulièrement touché par la tournure des événements :

« Il est déçu car il était impliqué dans le projet. Il est complètement intégré et accepté par les supporters. Il a vécu une saison idyllique, c’est donc une incompréhension totale. Il voulait rester à 100%, il n’y a aucun débat. »

L’avenir en suspens

Alors que l’OM semble décidé à tourner la page, le clan Rabiot laisse entendre que la balle est désormais dans le camp des dirigeants :

« Si Marseille veut faire la saison sans Adrien, il faudra aller voir ailleurs. »

L’avenir de l’international tricolore reste donc incertain. Entre rupture de confiance avec ses dirigeants et soutien affiché par ses proches, le feuilleton Rabiot pourrait bien animer les derniers jours du mercato olympien.

A lire aussi : Implosion, Rabiot poussé dehors ! Une porte de sortie pour Harit, les dernières infos sur Ordonez… les 3 infos mercato OM du jour