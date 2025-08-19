Implosion, Rabiot poussé dehors ! Une porte de sortie pour Harit, les dernières infos sur Ordonez… les 3 infos mercato OM du jour

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce mardi 19 aout dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

Rabiot placé sur la liste des transferts !

L’avenir d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille s’assombrit. Selon des informations de RTL confirmées par RMC, l’entraîneur du club, Roberto De Zerbi, ne souhaite plus travailler avec l’international français. La nouvelle a été révélée par Véronique Rabiot, mère et agente du joueur, qui a indiqué avoir été avertie le 18 août 2025 de la mise à pied de son fils.

La représentante du milieu de terrain a expliqué avoir sollicité des éclaircissements sur la nature et la durée de cette sanction, sans obtenir de réponse du club ni de son directeur sportif, Mehdi Benatia. Ce n’est que ce mardi 19 août, au matin, que l’avocat d’Adrien Rabiot a été contacté par Benjamin Arnaud, secrétaire général de l’OM. À cette occasion, la position de De Zerbi a été clairement exprimée : le technicien italien ne souhaite plus voir le joueur de 30 ans évoluer dans son effectif.

Pour justifier cette décision, Roberto De Zerbi a mis en avant « un manque d’investissement » du milieu tricolore par rapport à la saison précédente. Un argument jugé inacceptable par l’entourage du joueur.

L’OM a avertit l’entourage de Rabiot !

Cette prise de position intervient dans un climat déjà tendu. Le 15 août dernier, après la défaite face à Rennes (1-0), Adrien Rabiot et son coéquipier Jonathan Rowe se sont violemment accrochés dans les vestiaires. Deux altercations, mêlant injures et gestes physiques, ont conduit le club à écarter les deux joueurs de l’entraînement avec le groupe professionnel, jusqu’à nouvel ordre.

Véronique Rabiot a tenu à relativiser l’incident en rappelant que « ce genre de tensions fait partie de la vie d’un vestiaire ». Elle estime que ces conflits devraient rester internes et ne pas peser sur l’avenir sportif de son fils.

Sous contrat avec l’OM jusqu’à la fin de la saison, Adrien Rabiot se retrouve désormais face à un avenir incertain. La volonté affirmée de Roberto De Zerbi marque une rupture nette entre le joueur et l’institution phocéenne, ouvrant la voie à un possible départ avant la fin de son engagement. Le Milan AC est à l’affût !

Harit pas emballé par la D2 saoudienne ?

Le mercato estival entre dans sa dernière ligne droite avec une fermeture programmée dans une dizaine de jours. Comme beaucoup de clubs européens, l’Olympique de Marseille reste attentif aux mouvements possibles, aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Plusieurs dossiers restent ouverts, en particulier dans le secteur offensif.

Parmi les joueurs concernés, l’international marocain Amine Harit pourrait être amené à quitter le club en cas de proposition jugée satisfaisante. Selon des informations venues d’Arabie Saoudite, confirmées par Foot Mercato, le club d’Al-Diraiyah, dirigé par Sabri Lamouchi, a ciblé le milieu offensif marseillais. L’entraîneur français souhaiterait rapidement l’attirer dans son effectif.

Arrivé définitivement à l’OM en 2022 après deux prêts successifs, Harit n’a jamais totalement réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable, malgré des fulgurances techniques remarquées. Auteur de prestations contrastées la saison passée surtout contrarié par une blessure au mollet, le joueur de 27 ans reste apprécié pour sa créativité mais son avenir semble désormais s’écrire loin du Vélodrome si une offre concrète se présente.

Lamouchi veut Harit ?

Le club saoudien a déjà réalisé un recrutement notable cet été, en accueillant notamment Gaëtan Laborde, et poursuit ainsi son ambition de renforcer son secteur offensif avec des profils expérimentés. L’intérêt d’Al-Diraiyah s’inscrit donc dans une stratégie claire d’attraction de joueurs habitués au haut niveau européen.

Côté marseillais, ce possible départ offrirait également une marge de manœuvre financière pour d’éventuels ajustements de fin de mercato. L’OM, qui a déjà multiplié les mouvements ces dernières semaines, n’exclut pas de nouveaux changements afin d’équilibrer son effectif.

Il reste désormais à savoir si cet intérêt saoudien se traduira par une offre concrète dans les prochains jours. L’avenir d’Amine Harit est donc plus incertain que jamais alors que le mercato touche à sa fin. Selon notre confrère Hakim Zhouri, le joueur ne serait pas emballé par cette idée pour l’instant…

Ordonez, c’est 34M€ ?

L’Olympique de Marseille poursuit ses discussions avec le Club Bruges pour tenter de recruter Joel Ordóñez. Selon le journaliste équatorien Rogelio Arosemena, les négociations avancent entre les deux clubs alors que le défenseur central a fait son retour dans le groupe belge convoqué pour le tour de qualification de la Ligue des champions. Malgré sa présence, il ne devrait pas être aligné.

Âgé de 21 ans, l’international équatorien souhaite quitter Bruges pour franchir un cap dans sa carrière. L’OM le considère comme une cible prioritaire dans ce mercato, en raison de la fragilité affichée par son secteur défensif depuis le début de saison. Le dossier est devenu urgent pour le club phocéen, qui cherche un renfort capable d’apporter de la solidité et de la projection dans l’axe.

Ordonez ne devrait pas jouer en Ligue des Champions avec Bruges !

Le Club Bruges a fixé ses exigences : environ 40 millions de dollars (34 M€) pour libérer son joueur. Une somme importante, mais qui témoigne de la valeur attribuée au jeune défenseur, déjà suivi par plusieurs clubs européens. Le journaliste Rogelio Arosemena précise : « Les négociations de Marseille pour Joel Ordóñez se poursuivent, tandis que l’Équatorien a réintégré l’effectif du Club Bruges pour la Ligue des champions, même s’il ne devrait pas jouer. Ordóñez souhaite quitter le Club Bruges, et l’OM le considère comme une cible prioritaire. Le Club Bruges réclame 40 millions de dollars (environ 34M€), mais la faiblesse défensive de Marseille précipite le transfert en fin de mercato. C’est pourquoi, depuis la France, le directeur sportif du club, Medhi Benatia, a annoncé qu’il tenterait de conclure l’affaire prochainement. »

34M€ demandés !

En parallèle, du côté marseillais, le directeur sportif Mehdi Benatia a confirmé la volonté du club de conclure rapidement l’opération. Le dirigeant phocéen estime que l’urgence défensive justifie un investissement conséquent à ce stade du marché. L’issue de ce dossier dépendra désormais de la capacité de l’OM à trouver un accord financier avec Bruges dans les derniers jours du mercato. Pour le joueur, déterminé à changer d’air, l’option marseillaise apparaît comme la plus sérieuse.

Alors que le club phocéen reste fragile défensivement, le cas Joel Ordóñez s’impose comme l’un des enjeux majeurs de cette fin de mercato. Les prochains jours pourraient être décisifs pour l’avenir du défenseur équatorien.