Mercato OM : Les premières rumeurs, 4 noms circulent pour le poste de coach !

Si la crise extra-sportive a pris le pas sur l’actualité de l’OM cette semaine, la crise sportive est bien réelle. Après le départ de Marcelino, Pancho Abardonado a repris l’équipe en attendant le recrutement d’un nouvel entraineur. Les premiers noms et rumeurs circulent.

Pablo Longoria est bien le président de l’OM et sa priorité est de trouver un entraineur pour relancer une équipe en perdition Dimanche face au PSG. Le premier nom sorti est celui du Portugais Jaime Pacheco (Pyramids FC, Égypte). Le Youtubeur Ramadan Hassan expliquait sur son compte Twitter samedi que le coach du Pyramids FC aurait affirmé qu’il souhaitait quitter son club après avoir reçu « une offre officielle » de la part de l’OM. Une information qui manque cruellement de crédibilité…

Autre nom avancé, celui de l’ancien sélectionneur de l’Italie Roberto Donadoni. Selon les informations de Foot Mercato, le coach italien aurait été proposé à Pablo Longoria ces dernières heures. Ce n’est pas la première fois que ça arrive car Donadoni est évoqué lors de chaque mercato. Libre, il doit être régulièrement proposé par ses agents.

Pacheco, Donadoni, Lopetegui, Stéphan… des rumeurs

Le compte Sport Zone estime de son côté que l’OM serait intéressé par Julen Lopetegui. Enfin, le nom du technicien français Julien Stéphan a aussi été évoqué mais pour l’instant toutes ces rumeurs ne semblent pas vraiment solides…

Pau Lopez a glissé au micro de Free Ligue 1 qu’un nouveau coach arrivait. Simple phrase ou info de ce qui se trame en coulisses?

« On ne peut pas être plus bas. Il faut construire quelque chose à partir de lundi. L’ancien coach est parti, un nouveau coach va arriver. Je ne sais pas quand mais il va arriver… On va le faire. Je suis sûr que l’on va faire une bonne saison. Aujourd’hui il a manqué de tout, le caractère, c’est un Classico, on a joué un match amical. Je suis fier de ce que l’on a fait à Amsterdam mais aujourd’hui c’est un match catastrophe… », a lâché le portier espagnol au micro de Free Ligue 1 ce dimanche juste après la rencontre.