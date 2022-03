Mercato OM : L’étonnante déclaration du Président de l’Atlético sur Kamara !

Annoncé dans le départ cet été, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Boubacar Kamara ne devrait pas manquer de proposition en fin de saison. Le président de l’Atlético a pour sa part fait une déclaration étonnante au sujet de l’olympien.

A moins d’un retournement de situation, Boubacar Kamara ne devrait plus être olympien la saison prochaine. Le joueur formé à l’OM n’a visiblement pas l’intention de prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2022. Il ne devrait pas manquer de proposition après une nouvelle saison particulièrement réussie.

Le jeune marseillais avait été annoncé à plusieurs reprises du côté de l’Atletico. Le président du club espagnol a évoqué ces rumeurs en faisant une déclaration pour le moins étonnante.

Je ne sais même pas qui est Kamara pour le moment (Cerozo)

« Je ne sais même pas qui est Kamara pour le moment. On dit que son arrivée est bouclée ? Nous avons une magnifique et merveilleuse équipe technique, qui sait très bien ce qu’elle fait et comment elle doit le faire ». Enrique Cerezo (Président de l’Atlético) – Source : Mundo Deportivo

Accord avec l’Atletico ? Deux clubs anglais le suivent toujours…

Récemment le journaliste Santi Aouna, affirmait que des discussions auraient abouti à un accord avec l’Atletico et que deux clubs anglais (Manchester United et Newcastle) seraient également toujours à l’affut.

🚨Info : L’Atlético Madrid pousse signer Boubacar Kamara 🇫🇷🇸🇳. • L’accord verbal obtenu l’hiver dernier tient toujours. • Diego Simeone 🇦🇷 a validé la piste. • Manchester United et Newcastle sont toujours intéressés.https://t.co/AOkVuzacVy — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 9, 2022

Longoria assume pour Kamara, je dis bravo !

Pablo Longoria s’est dit responsable de la situation contractuelle de Bouba Kamara, il en assume pleinement sa responsabilité. Une honnêteté qui plait à notre consultant Jean-Charles de Bono dans notre émission Débat Foot Marseille.

« Longoria assume, et franchement je dis bravo. Il récupère un dossier difficile, mais il est aussi un peu responsable, je lui dis bravo de reconnaitre cela. Par moment c’est difficile, et vous le dites, c’est vraiment une action de seigneur de la part du président de l’OM. Mais ça n’empêche pas qu’il est encore en train de travailler sur ce dossier, tout peut encore se passer. Longoria est là depuis deux ans, est ce qu’aujourd’hui Longoria ne peut pas faire changer la situation de Kamara ? » Jean-Charles de Bono— DFM (03/03/22)