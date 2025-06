Mercato OM : L’information importante de Di Marzio dans le dossier Rabiot !

Le feuilleton du mercato estival s’annonce déjà animé du côté de l’Olympique de Marseille. Courtisé par l’AC Milan, Adrien Rabiot ne semble pas pressé de faire ses valises. Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, les Rossoneri s’intéressent de près au milieu de terrain français, encore sous contrat jusqu’en juin 2026. Mais l’opération s’annonce compliquée : le joueur aurait clairement exprimé sa volonté de rester en Provence.

À 29 ans, Rabiot sort d’une saison solide sous les couleurs marseillaises. En 29 matchs de Ligue 1, il a inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives, confirmant son statut de cadre au sein de l’effectif olympien. Recruté libre l’été dernier après son départ de la Juventus, le natif de Saint-Maurice s’est imposé comme un élément clé du système mis en place par Roberto De Zerbi.

Rabiot veut rester à l’OM ! Le Milan n’avance pas !

Malgré l’arrivée de Massimiliano Allegri sur le banc de l’AC Milan, un entraîneur qu’il connaît bien pour l’avoir côtoyé à la Juventus entre 2021 et 2024, Rabiot ne semble pas séduit par un retour en Serie A. “Il se sent bien à Marseille et veut s’inscrire dans la durée avec le projet du club”, indique une source proche du dossier citée par Di Marzio. Une position claire qui refroidit sérieusement les ardeurs milanaises.

De leur côté, les dirigeants de l’OM ne souhaitent pas ouvrir la porte à un départ de leur international français. Considéré comme un pilier du milieu marseillais, Rabiot incarne l’ambition du club de retrouver les sommets en Ligue 1 et en Europe.

À ce stade, les négociations entre l’AC Milan et l’entourage du joueur semblent au point mort. Sauf revirement, Adrien Rabiot devrait donc continuer l’aventure sur la Canebière, pour le plus grand bonheur des supporters olympiens.