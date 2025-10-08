Mercato OM : L’inter compte sur Pavard pour financer un transfert !

L’Inter Milan semble déjà avoir tracé les grandes lignes de son prochain mercato estival, et l’Olympique de Marseille pourrait bien y jouer un rôle central. Selon les informations de TuttoSport, le club lombard compte sur l’option d’achat non obligatoire incluse dans le prêt de Benjamin Pavard à l’OM pour alléger sa masse salariale et financer le transfert définitif de Manuel Akanji, actuellement prêté par Manchester City.

Toujours d’après le média italien, Manuel Akanji a pleinement convaincu la direction des Nerazzurri. L’international suisse devrait être conservé à l’issue de son prêt, un accord ayant déjà été trouvé avec le club anglais. Le transfert deviendrait automatique en cas de victoire de l’Inter en Serie A, à condition qu’Akanji dispute au moins 50 % des matchs de la saison. Le montant du rachat serait fixé à 15 millions d’euros.

Pavard, un dossier stratégique pour l’OM et l’Inter

Le dossier Benjamin Pavard est donc étroitement lié à cette opération. Arrivé à l’OM l’été dernier sous forme de prêt, le défenseur français a retrouvé un temps de jeu régulier et une place de leader défensif sous les ordres de Roberto De Zerbi. Si le club marseillais décidait d’activer l’option d’achat prévue dans son contrat, l’Inter réaliserait une économie significative sur le salaire du champion du monde 2018. Cette économie permettrait au club italien de boucler définitivement le transfert de Manuel Akanji tout en maintenant son équilibre financier.



L’OM, de son côté, pourrait voir dans cette situation une opportunité de conserver Pavard à long terme, à condition de trouver un accord financier viable. L’ancien joueur du Bayern reste un élément clé de la défense phocéenne, et sa situation contractuelle pourrait être l’un des dossiers chauds du prochain mercato.

Ainsi, entre les ambitions italiennes et les besoins marseillais, le futur de Pavard semble désormais lié à celui de Manuel Akanji, deux défenseurs dont les trajectoires croisées symbolisent parfaitement les enjeux économiques et sportifs du marché européen.