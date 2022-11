OM : Un gros coup dur pour Gerson…

Ce lundi, le sélectionneur brésilien a livré sa liste pour la Coupe du Monde 2022. Le milieu de l’OM, Gerson, n’y figure pas.

En plus des mois compliqués passés à l’Olympique de Marseille, Gerson devra se priver de Combien de joueurs de l’OM seront à la Coupe du Monde ?. En effet, le sélectionneur brésilien a communiqué sa liste ce lundi et le milieu de terrain n’y est pas. un gros coup dur pour celui qui rêvait de la disputer d’après ce que son père et agent avait déclaré dans un entretien accordé à L’Equipe il y a quelques jours.

La liste complète du Brésil

Alisson-Ederson- Weverton Daniel Alves-Danilo-Alex Sandro-Alex Telles-Bremer-Militão-Marquinhos-T.Silva B.Guimarães-Casemiro-E.Ribeiro-Fabinho-Fred-Paquetá Antony-Jesus-Martinelli-Neymar-Pedro-Raphinha-Richarlison-Vini Jr

Igor Tudor nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil — Marcao (père et agent de Gerson)

« C’est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C’est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer (avant l’annonce de la liste, le 7 novembre)… (…) On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n’a eu aucune explication de la part du coach. C’est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd’hui (lundi) pour savoir ce qu’il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi ! »Marcao– Source : l’Equipe