Mercato OM : Longoria a tranché pour Moffi !

L’Olympique de Marseille n’a plus l’intention de recruter Terem Moffi ! Le club attend d’autres offres concernant Bamba Dieng.

Ce jeudi, RMC affirme via son journaliste Florent Germain que l’Olympique de Marseille n’y croit plus pour Terem Moffi. Le dossier est mis de côté par Pablo Longoria puisque le joueur n’a pas montré une réelle envie de s’engager avec le club marseillais.

L’OM cherche un autre attaquant

L’OM continue donc de chercher des pistes offensives pour les prochains jours du mercato, surtout avec le départ de Bamba Dieng qui se dessine. Le club tente de faire augmenter l’offre de Lorient pour l’international sénégalais alors que des clubs anglais se sont positionnés pour le récupérer.

Lorient proposerait une offre de moins de 10 millions d’euros mais cela ne satisfait pas l‘Olympique de Marseille. La visite médicale du joueur est déjà passée et cette dernière ne devrait pas empêcher le transfert, malgré un petit souci détecté au genou.

Ça peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng — G.Biraud

D’après Gaël Biraud, responsable des Sports de La Marseillaise, il ne faut pas laisser partir l’international sénégalais s’il n’y a pas de recrutement à ce poste d’attaquant de pointe.

« Je pense que c’est un joueur qui a le jeu pour pour l’Angleterre. Maintenant, quand tu le vois sur les derniers matchs, il a encore beaucoup de déchet dans son jeu. Je pense que Tudor l’a reconnu. D’ailleurs, il a autant de talent que de déchet, donc c’est très très frustrant. On voit que quand il rentre, l’OM se crée beaucoup plus d’occasions dans la profondeur. Manque de temps de jeu pour progresser? Exactement. C’est pour ça que, en tout cas, s’il part, je pense que l’OM se prive de quelque chose parce que c’est quand même un joueur qui est différent d’Alexis Sanchez. Ça peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng. Et puis, en effet, il peut encore progresser. S’il part, il faudra vraiment recruter. Moi, je pense que l’OM n’a pas forcément besoin de recruter. On est sur une potentielle recrue offensive. Moi, je trouve que l’effectif pourrait tourner comme ça sur une demi saison. Il reste quasiment un match par semaine jusqu’en février. Si Dieng part, en revanche, là, on a plus de deuxième attaquant derrière. Et puis surtout, je pense que c’est le profil qui est intéressant, complémentaire avec Sanchez. » Gaël Biraud – Source : Football Club de Marseille (19/01/23)