Mercato : « Le rêve ultime c’est de jouer à l’OM, pas au Real ou à Manchester »

L’OM reçoit Monaco ce samedi soir au stade vélodrome. le défenseur de l’Olympique de Marseille Samuel Gigot était présent en conférence de presse ce jeudi pour évoquer cette rencontre et répondre aux différentes questions des journalistes.

Le défenseur de l’OM Samuel Gigot était en conférence de presse ce jeudi. Il n’a pas caché qu’il réalise actuellement son rêve de porter de maillot de l’Olympique de Marseille.

Gigot : « Quand on est d’ici, le rêve ultime c’est de jouer à l’OM pas au real ou à manchester. je profite à fond de jouer ici dans le meilleur club du monde pour moi. » #liveconf #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 26, 2023

« Ca a toujours été mon rêve. Pouvoir le réaliser est exceptionnel. Quand on est d'ici, le rêve ultime c'est de jouer à l'OM pas au Real ou à Manchester. Mais c'est compliqué aussi, ici tu es vu et critiqué, mais c'est à vivre. Je profite à fond de jouer ici dans le meilleur club du monde pour moi. On s'entend tous très bien, on tire tous dans le même sens. » Samuel Gigot – Source conférence de presse (26/01/2023)