Avec le probable départ de Duje Caleta-Car, l’Olympique de Marseille doit se renforcer défensivement. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Longoria a trouvé un accord avec Nikola Maksimovic, ancien joueur du Napoli.

Nikola Maksimovic est actuellement libre de tout contrat ! L’ancien joueur du Napoli est âgé de 29 ans et est en discussions avec plusieurs clubs, notamment le FC Séville. Cependant, Gianluca Di Marzio affirme que l’international serbe a un accord avec l’Olympique de Marseille !

Déjà annoncé dans le viseur de Pablo Longoria en janvier dernier, le défenseur central serait prêt à rejoindre la Ligue 1 après son expérience en Serie A. Il aurait déjà trouvé un accord salarial avec l’OM et le club n’attendrait que le départ d’un joueur à son poste pour lui trouver une place dans l’effectif. Le plus probable étant celui de Duje Caleta-Car pour qui plusieurs clubs ont manifesté un intérêt.

Longoria avait prévenu POUR LE MERCATO

Ce samedi à la mi-temps de la rencontre face à Villarreal, Pablo Longoria avait prévenu que le mercato n’était pas encore terminé du côté des arrivées ! Le Serbe pourrait donc débarquer dans les prochains jours.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo longoria – Source : Canal + (31/07/21)

La défense, un secteur qui ne rassure pas encore…

Avec Leonardo Balerdi, William Saliba ou encore Luan Peres … La défense de l’Olympique de Marseille a été marquée par le mercato ! Le club a mis l’accent sur ce secteur de jeu et pourrait donc continuer avec l’arrivée de Nikola Maksimovic. Sur RMC, le journaliste Florent Gautreau n’est pas rassuré par la solidité des recrues marseillaises.