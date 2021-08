Mercato OM : Luan Peres a définitivement convaincu les supporters !

Ce samedi face à Villarreal, le Brésilien Luan Peres a montré de très belles choses sur le terrain. L’ancien joueur de Sampaoli à Santos a en tout cas convaincu les supporters marseillais, déjà fan de son rendement.

L’Olympique de Marseille a enchaîné les recrues. L’une d’elles est Luan Peres, le Brésilien de 26 ans qui restait sur une seule expérience en Europe, à Bruges. Après cette mauvaise aventure en Belgique, le défenseur central a même songé à rester dans son championnat et ne jamais revenir dans notre continent.

« Mes problèmes à Bruges étaient plutôt hors du football. J’étais seul, sans ma famille, je n’étais pas encore marié, c’était difficile hors du terrain, ça a pesé un peu. Cela ne se serait peut-être pas passé comme ça aujourd’hui. Je suis tombé sur un entraîneur qui ne me donnait pas beaucoup ma chance non plus. Ça m’a poussé à partir. Au Brésil, j’étais bien à Santos. Je me suis dit que si c’était pour revivre la même chose, ce n’était pas la peine de revenir en Europe. Mais Marseille est venu, mon agent m’en a parlé, j’ai parlé avec Sampaoli. Et depuis que je suis arrivé, je vis une expérience totalement différente, très bonne » Luan Peres – Source : Conférence de presse (26/07/21)

LUAN PERES EST ENTRE DANS LE COEUR DES SUPPORTERS

Ce samedi face à Villarreal, le Brésilien était titulaire dans une défense à trois sur le côté gauche. Sa solidité en a impressionné plus d’un et notamment sur les réseaux sociaux… Luan Peres a déjà conquis le coeur des supporters marseillais, à la recherche d’un joueur très solide pour sécuriser la défense. La somme de son transfert étant très basse (4,5M€, ndlr)

Luan Peres, 4,5 millions. J’ai presque envie d’ouvrir une cagnotte Leetchi pour envoyer un peu d’oseille à Santos. — Bâtard Sensible (@Luke_Phoceen2) July 31, 2021

Luan Pères- Saliba après Alvaro- DCC je crois on ne se rend pas compte du progrès dans tous les aspects :

défense, relance et agressivité. Les travaux de Pablo, les fameux travaux … — Adam Manseur (@ManseurAdam) July 31, 2021

Je RÉPÈTE au cas où … Luan Pères c’est un GRAND OUIIIIIIIII #OMVCF — Najet Rami (@najetrami) July 31, 2021

Il sort d’où Luan Pères ? Wesh ils foutent quoi les scouts depuis 10 ans — Eli-As (@MRC_lazone) July 31, 2021