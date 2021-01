Mercato OM : Longoria a une nouvelle stratégie pour faire venir Milik !

Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, Pablo Longoria négocierait toujours avec Naples pour Milik. Le club italien envisagerait un prêt avec option d’achat en cas de prolongation du Polonais !

Ce vendredi en conférence de presse, Pablo Longoria a été très évasif sur le dossier Milik. En fin de journée, RMC et Calciomercato s’accordent à dire que l’international polonais est toujours dans le viseur du club marseillais.

Gianluca Di Marzio affirme ce vendredi soir qu’un deal pourrait satisfaire les trois parties : un prêt avec option d’achat ! La seule condition pour que cela se fasse est que Milik prolonge à Naples et soit cédé dans la foulée à l’Olympique de Marseille.

L’OA serait obligatoire, avec des bonus à fixer. Pour le moment, les Marseillais négocient et aurait proposé 7 millions d’euros à Naples qui en réclame 9. Pablo Longoria pourrait réaliser un gros coup en faisant venir Milik… Le Polonais ferait de l’OM sa destination prioritaire.

🔄Naples demande 9M€ pour Milik, l’OM en offre 7 pour le moment. Pour que le deal se fasse, le polonais, qui est ok pour venir, devra prolonger et sera ensuite prêté avec obligation d’achat à l’OM. Les bonus et pourcentage à la revente sont encore à définir. (@DiMarzio) #TeamOM pic.twitter.com/ZICWCR5PMR

— Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 15, 2021