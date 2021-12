OM : Un de ses coéquipiers explique pourquoi c’est plus dur pour Milik

Arek Milik a perdu sa place de titulaire depuis deux matches (Nantes et Brest). L’attaquant n’est pas encore à 100% et son coach Jorge Samapoli a décidé de relancer son système de jeu sans véritable pointe. Pour Valentin Rongier, c’est surtout une histoire de confiance.

Invité sur le plateau de BFM Marseille, Valentin Rongier estime qu’Arkadiusz Milik va retrouver sa confiance et marquer des but comme en fin de saison dernière. Il précise que le systeme de jeu n’est pas forcément l’idéal pour son profil…

Il a peut-être un manque de confiance en ce moment — Milik

« On connaît tous ses qualités, il l’a montré l’année dernière. C’est un très bon attaquant. C’est parfois difficile pour lui de s’intégrer dans le jeu parce qu’il aime recevoir des centres et être dans la surface et ce n’est pas forcément la manière dont laquelle on joue en ce moment. Il n’a pas énormément d’opportunités et il a peut-être un manque de confiance en ce moment, on l’a vu sur certaines situations, il a manqué des un-contre-un, mais on a tous confiance en lui. Un ‘Arek’ à 100%, ça nous fait du bien ». Valentin Rongier – source : BFM Marseille (06/12/2021)

OM: Rongier en dit plus sur la mauvaise passe de Milikhttps://t.co/gx95GpaY1Y pic.twitter.com/QiAXyUhZ0R — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) December 6, 2021

Pour notre journaliste, Sampaoli va devoir corriger sa copie car l’intégration dans le onze de Lirola et Milik a cassé la dynamique de jeu.

Le moins bien de l’OM correspond aux retours de Milik et Lirola — Mourad

« Parce qu’il a fallu faire de la place à Lirola. Sampaoli a expliqué que l’on a besoin d’avoir un arrière qui doit défendre dans l’axe, ce n’est pas ce que fait Lirola, c’est ce que fais Rongier. On a fait des sacrifices pour Lirola, pourquoi on a fait tant d’efforts pour le prendre ? On a un problème, c’est l’intégration de Milik et Lirola dans cette équipe. Il y a des défaillances individuelles comme Konrad par exemple. Le schéma a changé, avant tu jouais avec Payet ou Harit en faux neuf, et maintenant tu as Milik en pointe, Lirola a été arrière droit contre Metz, Clermont il a été nul à chier. Il n’arrive pas a s’intégrer à d’autres consigne. Le moins bien de l’OM correspond aux retours de Milik et Lirola. On est sur de belles lignes, il y a un vrai problème tactique, beaucoup de mecs se planquent. Sampaoli va devoir changer des choses car il a promis autre chose. » Mourad Aerts – source : FCMarseille (29/11/2021)