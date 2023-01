Mercato OM : Longoria fonce sur une pépite ghanéenne de 19 ans?

Ces derniers jours, le mercato de l’OM s’emballe ! Le club se serait positionné pour récupérer une pépite ghanéenne de 19 ans !

L’Olympique de Marseille prospecte au Danemark? D’après les informations de Foot Mercato, le club suit la piste d’une pépite ghanéenne âgée de 19 ans qui évolue à Nordsjaelland. Sébastien Denis, rédacteur en chef du média spécialisé explique son information dans un article publié ce mercredi ! Une bonne piste pour remplacer Bamba Dieng qui semble se diriger vers Lorient?

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Moffi a donné sa réponse finale !

« Selon nos informations, Ernest Nuamah a d’ailleurs tapé dans l’œil des scouts marseillais. Cette pépite ghanéenne de 19 ans explose littéralement du côté du club danois de Nordsjaelland, actuel leader de son championnat. Vif, virevoltant et très puissant, ce milieu offensif capable d’évoluer aussi bien à gauche qu’à droite fait vivre un véritable cauchemar aux défenses danoises de première division. Sacré meilleur jeune joueur en septembre dernier de la Danish Superligaen, Nuamah a déjà marqué 5 buts et délivré 4 passes décisives en 17 matches. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le joueur est encore abordable pour un club comme l’OM. Mais attention, lorsque la cellule de recrutement marseillaise a supervisé le crack ghanéen, près d’une dizaine de scouts de clubs européens étaient déjà présents… » Source : Foot Mercato (25/01/23)

Info : l’OM a supervisé Ernest Nuamah, la pépite ghanéenne de 19 ans du FC Nordsjælland. @Santi_J_FM https://t.co/XEBTtfzD2P — Sébastien Denis (@sebnonda) January 25, 2023

Ça peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng — G.Biraud

D’après Gaël Biraud, responsable des Sports de La Marseillaise, il ne faut pas laisser partir l’international sénégalais s’il n’y a pas de recrutement à ce poste d’attaquant de pointe.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Larguet parle de « second choix » dans le recrutement

« Je pense que c’est un joueur qui a le jeu pour pour l’Angleterre. Maintenant, quand tu le vois sur les derniers matchs, il a encore beaucoup de déchet dans son jeu. Je pense que Tudor l’a reconnu. D’ailleurs, il a autant de talent que de déchet, donc c’est très très frustrant. On voit que quand il rentre, l’OM se crée beaucoup plus d’occasions dans la profondeur. Manque de temps de jeu pour progresser? Exactement. C’est pour ça que, en tout cas, s’il part, je pense que l’OM se prive de quelque chose parce que c’est quand même un joueur qui est différent d’Alexis Sanchez. Ça peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng. Et puis, en effet, il peut encore progresser. S’il part, il faudra vraiment recruter. Moi, je pense que l’OM n’a pas forcément besoin de recruter. On est sur une potentielle recrue offensive. Moi, je trouve que l’effectif pourrait tourner comme ça sur une demi saison. Il reste quasiment un match par semaine jusqu’en février. Si Dieng part, en revanche, là, on a plus de deuxième attaquant derrière. Et puis surtout, je pense que c’est le profil qui est intéressant, complémentaire avec Sanchez. » Gaël Biraud – Source : Football Club de Marseille (19/01/23)