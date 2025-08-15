Mercato OM – LOSC : la révélation de Bruno Genesio sur le dossier Zhegrova

MERCATO OM – Zhegrova : Bruno Genesio entretient le flou

À deux semaines de la fin du mercato, le dossier Edon Zhegrova reste brûlant. Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, l’ailier kosovar du LOSC s’éloigne un peu plus du groupe professionnel lillois.

En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur nordiste Bruno Genesio a confirmé la situation particulière du joueur :

« Pour Edon, je ne l’ai pas eu à l’entraînement cette semaine. Il continue de s’entraîner avec la Pro 2. Je n’ai pas d’autres informations à vous donner le concernant. Je ne sais pas si je pourrais compter sur lui cette saison. »

Ces propos confirment un climat d’incertitude autour de l’avenir de Zhegrova. Selon Fabrizio Romano, l’OM lui a transmis une offre contractuelle importante il y a deux semaines. Les dirigeants olympiens travaillent désormais à trouver une solution avec Lille pour finaliser le transfert. L’affaire est toujours en cours et reste une priorité sur la fin du marché.

Loin du groupe pro et sans garantie de jouer cette saison dans le Nord, l’ailier de 26 ans pourrait voir son avenir se débloquer rapidement… et pourquoi pas du côté du Vélodrome.

