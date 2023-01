Mercato OM : Malinovskyi, un autre joueur offensif et une recrue surprise ?

Le mercato de l’Olympique de Marseille va s’accélérer cette semaine avec l’arrivée de Ruslan Malinovskyi. Pablo Longoria ne compte pas s’arrêter là et pourrait recruter un, voire deux joueurs supplémentaires.

Ruslan Malinovski vient d’arriver à Marseille ce lundi matin. Après cette première recrue, l’OM cherche a faire venir un second joueur au profil offensif, reste à savoir si ce dernier sera un milieu de terrain ou un attaquant. De plus, un autre poste pourrait être renforcé. En effet selon l’Equipe de ce lundi, « les dirigeants planchent également sur l’arrivée d’un autre joueur offensif, capable d’occuper l’un des deux postes sous l’attaquant de pointe, et peut-être également d’un piston qui pourrait évoluer des deux côtés en fonction des opportunités. » Il faut dire que l’OM doit faire avec la blessure de Clauss et la suspension de Tavares, ce qui souligne les limites à ces postes de piston pourtant très important dans le système d’Igor Tudor.

Un piston polyvalent selon les opportunités de marché ?

Les dirigeants marseillais ont trouvé un accord ce week-end pour le transfert de l’international ukrainien Malinovskyi. Le joueur de l’Atalanta est arrivé ce lundi à Marseille pour passer sa visite médicale et ainsi s’engager avec l’OM. Igor Tudor pourra ainsi compter sur un renfort de poids. Mais à en croire les informations du journaliste de La Provence, Alexandre Jacquin, les dirigeants olympiens comptent recruter un autre milieu offensif durant ce mercato hivernal pour pallier notamment la blessure longue durée d’Amine Harit.

« Outre Malinovskyi, l’OM travaille depuis quelque temps sur une autre arrivée : un milieu offensif ayant le profil pour remplacer Harit, blessé. Un joueur en particulier est ciblé, mais, jusqu’à cette heure, le nom n’a pas filtré. » Alexandre Jacquin (journaliste La Provence) – Source Twitter



