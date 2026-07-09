Mercato OM : Mason Greenwood, le divorce inévitable…

Arrivé de Getafe (Espagne) en juillet 2024 à la demande de Roberto De Zerbi, Mason Greenwood débarque à Marseille avec une image controversée, marquée principalement par ses antécédents avec son ex-compagne, qui l’avait accusé d’agression sexuelle. En deux saisons sous la tunique olympienne, l’ailier anglais est devenu l’atout offensif numéro un de l’OM, impliqué sur 48 buts.

Une arrivée qui interrogeait…

L’OM sort d’une saison 2023/2024 frustrante : un effectif qui n’a pas répondu aux attentes de la direction et des supporters, une 8ᵉ place de Ligue 1 au goût amer, malgré un parcours européen lumineux en Europa League sous Jean-Louis Gasset, stoppé en demi-finale face au futur vainqueur, l’Atalanta Bergame. La saison 2024/2025 débute avec un nouveau trio à la tête du club : Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi, arrivé de Brighton. L’un des premiers joueurs recrutés sous l’ère de l’entraîneur italien est Mason Greenwood, qui débarque avec l’étiquette de l’ancien prodige du football mondial, une image fortement entachée par ses antécédents judiciaires.

L’ailier anglais se met pourtant rapidement au diapason avec l’OM et démontre sa classe dès le premier match de la saison, avec un doublé contre Brest lors d’une victoire 5-1. Il devient vite le chouchou du Vélodrome, inscrivant un troisième but en deux matchs contre le Stade de Reims. Malgré des statistiques impressionnantes pour un ailier, Mason Greenwood agace par un impact défensif jugé trop faible. Roberto De Zerbi décide alors de le mettre sur le banc lors de deux matchs consécutifs, contre le RC Lens le 8 mars 2025, puis pour le Classico au Parc des Princes. On lui reproche également un certain côté « nonchalant ». Dans l’une de ses premières interviews depuis son arrivée en France, le joueur avait justifié cette attitude : au milieu de la saison, certains jours avaient été plus difficiles pour lui, mais le soutien du coach et de ses coéquipiers avait permis de corriger le tir sur le plan défensif.

Si son histoire avec l’OM ressemble à une véritable romance, en Angleterre, les supporters de Manchester United peinent à comprendre le choix de Marseille de recruter Greenwood. Certains ont exprimé leur déception de voir un club accorder autant de valeur à un joueur qu’ils jugent indigne de représenter leurs couleurs. Un avis que ne partage pas l’ancien Olympien Joey Barton, qui avait au contraire salué cette signature comme un choix courageux, rappelant qu’il s’agissait selon lui d’un jeune homme ayant commis une erreur et méritant une seconde chance.

L’ailier termine la saison 2024/2025 à la première place du classement des buteurs de Ligue 1, ex æquo avec Ousmane Dembélé, actuel Ballon d’Or. Une première année réussie dans la cité phocéenne, à l’issue de laquelle Mason Greenwood choisit de rester au club malgré les sollicitations extérieures.

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Un joueur plus complet…

Malgré un début de saison marqué par l’épisode Rowe/Rabiot en août, Mason Greenwood poursuit sa montée en puissance et confirme son statut d’atout offensif numéro un de l’OM. Le 20 octobre 2025, il inscrit son tout premier quadruplé au Vélodrome lors d’une victoire 6-2. Au-delà de son apport offensif, l’ailier se montre plus collectif et semble avoir intégré les principes de jeu exigeants de Roberto De Zerbi. Décisif en Ligue 1, il l’est aussi en Ligue des champions : passeur pour Tim Weah contre le Real Madrid, buteur face à l’Ajax, puis doublé contre l’Union Saint-Gilloise. Ses performances individuelles resteront toutefois anecdotiques au regard du bilan collectif de l’OM en 2025/2026 : une 25ᵉ place sur 36 et une élimination de toutes les compétitions européennes.

Cette contre-performance, aggravée par une lourde défaite face au PSG dix jours plus tard (5-0), marque la fin de l’aventure entre le club et Roberto De Zerbi, principal artisan de la venue de Greenwood. Sous les ordres d’Habib Beye, l’équipe semble perdue : défaites contre Brest et Nantes, élimination en quart de finale de Coupe de France face à Toulouse… Mais lors de l’ultime match de la saison, décisif pour la 5ᵉ place et une qualification européenne, les Marseillais retrouvent un visage conquérant face au Stade Rennais, ancien club d’Habib Beye, et s’imposent 3-1, validant leur ticket pour l’Europa League. Mason Greenwood termine la saison à la troisième place du classement des buteurs de Ligue 1, derrière le Rennais Esteban Lepaul et le Strasbourgeois Joaquín Panichelli.

Greeenwood, un impact sportif impressionnant !

En deux saisons sous la tunique olympienne, Mason Greenwood aura inscrit 48 buts et délivré 16 passes décisives en 81 matchs — un bilan remarquable pour un ailier.

Sur le plan personnel, l’Anglais continue par ailleurs de porter le poids de son passé judiciaire, un sujet qui refait surface à chaque contre-performance ou polémique impliquant le joueur. Sa capacité à conjuguer performance sportive et exemplarité restera scrutée, tant par les observateurs marseillais que par ceux qui, outre-Manche, n’ont toujours pas digéré son retour au premier plan.

L’ailier anglais devrait, selon les dernières informations plier bagage et rejoindre le Fenerbahçe (Turquie). Une page qui devrait se tourner dans la carrière de l’anglais qui découvrira vraisemblablement un nouveau championnat…

Paul Laffisse