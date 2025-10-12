Mercato OM : Mehdi Benatia fonce sur une pépite marocaine

L’Olympique de Marseille semble avoir trouvé une nouvelle priorité pour son recrutement hivernal : Yassine Gessime, jeune international marocain de 19 ans évoluant à Dunkerque. Selon les informations croisées de Lion Times et Africafoot, le club phocéen, sous l’impulsion de Mehdi Benatia, suit de très près la révélation marocaine de la dernière Coupe du monde U20 au Chili.

Formé à Istres puis passé par Marignane GCB, Gessime a explosé à Dunkerque, où il s’est imposé comme l’un des jeunes les plus prometteurs de Ligue 2. Auteur d’un but et trois passes décisives cette saison, il a surtout marqué les esprits à l’international. Élément clé des Lionceaux de l’Atlas, il a été élu deux fois homme du match lors du Mondial U20, notamment contre l’Espagne (1 but, 1 passe décisive) et face au Brésil (2 passes décisives).

A lire aussi : OM : Fabrizio Romano confirme la bonne nouvelle pour Pavard, pas forcément pour De Zerbi…

Mehdi Benatia, suit de très près l’ailier de Dunkerque

Séduit par son profil percutant et sa maturité, Benatia aurait déjà établi un premier contact avec l’entourage du joueur, en vue d’un transfert dès le mercato hivernal. L’ancien capitaine des Lions de l’Atlas, désormais directeur sportif de l’OM, voit en Gessime un renfort d’avenir capable d’apporter créativité et percussion sur le flanc gauche.

Mais Marseille devra faire vite : Fenerbahçe, l’Union Saint-Gilloise, le Club Bruges ainsi que plusieurs clubs italiens et espagnols sont également sur les rangs. Estimé à 2 millions d’euros et lié à Dunkerque jusqu’en 2027, Gessime est aujourd’hui l’un des plus grands espoirs du football marocain.

L parcours de Yassine Gessime symbolise la réussite d’une nouvelle génération marocaine… et Marseille entend bien ne pas la laisser lui filer entre les doigts.

A lire aussi : Internationaux OM : Pas de second match pour Højbjerg !