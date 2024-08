Pablo Longoria et ses équipes tentent de récupérer Youssoufa Moukoko depuis quelques semaines maintenant. Le directeur sportif du Borussia Dortmund affirme qu’il sera intransigeant dans ce dossier.

L’OM a coché le nom de Youssoufa Moukoko pour le mercato d’été. Le jeune allemand est toujours en Allemagne au Borussia Dortmund et attend que son cas soit scellé. Les Marseillais multiplient les offres mais les pensionnaires de Bundesliga ne lâchent rien. Le directeur sportif du club a été interrogé par Sky Sport Allemagne à ce sujet.

« Je peux déjà dire que quelque chose va se passer avec nous dans les prochains jours, au niveau des départs comme des arrivées, a expliqué Sebastian Kehl. Oui, nous avons certains objectifs. Moukoko sur le banc? C’était une décision sportive aujourd’hui. Nous allons attendre et voir. Nous sommes très détendus. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous connaissons la valeur de certains de nos joueurs »

Moukoko? J’ai une relation spéciale avec lui

Annoncé comme dossier indépendant des pistes Wahi/ Nketiah, Youssoufa Moukoko est proche de l’OM, les contacts avec la direction de Dortmund sont réguliers pour un prêt avec option d’achat selon 90 minutes. En conférence de presse Lars Ricken, ancienne légende du BVB et dirigeant au club a semblé indiqué que l’international allemand était proche d’un départ. « J’ai une relation spéciale avec lui. Je crois que je l’ai fait venir au BVB quand il avait 11 ou 12 ans. Il a beaucoup progressé jusqu’au niveau international sénior. Nous avions quatre attaquants et maintenant nous en avons trois. Je pense que ce n’est pas si mal pour le moment en raison de son temps de jeu et son taux de réussite. Il y a quelques autres noms qui ont fait l’objet de rumeurs dans les médias.

En fin de compte, ce sont des joueurs du BVB. Ils ont tous leurs qualités et si des joueurs viennent nous voir et pensent qu’ils n’ont pas le temps de jeu qu’ils méritent d’avoir, nous devons voir si nous sommes prêts à trouver une solution. Au final, il y a toujours trois gagnants : le club qui recrute, le joueur et l’intérêt du BVB. En d’autres termes, c’est ainsi que les choses se sont passées dans le cas présent. Et cela vaut pour tous les autres joueurs« , a lancé Lars Ricken dans des propos relayés par BeiN Sports.