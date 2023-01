Mercato OM : Nouveau rebondissement pour le départ de Guendouzi à Aston Villa !

Ces dernières semaines, des rumeurs envoyaient Mattéo Guendouzi vers Aston Villa. D’après plusieurs médias, le club anglais active d’autres pistes !

Il y a quelques jours, le nom de Mattéo Guendouzi était fortement lié à Aston Villa, club de Premier League coaché par Unai Emery. L’Espagnol aurait fait du milieu de terrain de l’OM sa priorité et le club anglais était prêt à lâcher plusieurs dizaines de millions pour le récupérer d’après L’Equipe, RMC et Foot Mercato.

Aston Villa veut Ounahi

Pourtant en conférence de presse, Pablo Longoria a calmé le jeu, expliquant qu’il n’avait reçu aucune offre pour Mattéo Guendouzi. Le journaliste anglais Ben Jacobs affirmait que les Marseillais réclamaient 50M€ pour lâcher le milieu à Aston Villa.

Cependant depuis ce début de semaine, des rumeurs envoient Azzedine Ounahi, également pisté par Pablo Longoria, à Aston Villa ! Le club anglais apprécierait le profil du joueur du SCO d’Angers et pourrait passer devant le Napoli dans ce dossier. Le journaliste italien Ciro Venerato aurait affirmé que le président angevin aurait rencontré la direction anglaise ce lundi.

« The president of Angers left for England yesterday [Monday] and it seems that he is talking to Aston Villa [about Azzedine Ounahi] who received a no from the Juventus player, [Weston] McKennie, two days ago, more than Leeds. » Ciro Venerato, Italian Journo 🗣️#avfc — 𝗧𝗵𝗲 𝗔𝗩𝗙𝗖 𝗙𝗮𝗶𝘁𝗵𝗳𝘂𝗹 🟣 (@AVFCFaithful_) January 18, 2023

Vendre Guendouzi?Ça en dit long sur le projet de Longoria et McCourt…

Extrait de notre émission Débat Foot Marseille diffusée en direct avec notre invité Thierry Audibert. L’éditorialiste explique au micro de Football Club de Marseille qu’un départ de Mattéo Guendouzi ne le ravirait pas. L’international français pourrait quitter l’OM si une offre intéressante venait sur la table. Le fait ne serait-ce que d’envisager un départ du milieu de terrain fait bondir Thierry Audibert sur notre plateau.

« Un départ de Guendouzi ne serait pas à exclure… Ça m’embêterait de le voir partir en cours de saison comme ça. C’est un joueur de caractère, un pilier du vestiaire. Même si beaucoup pensent que Tudor ne le fait pas jouer à sa place et trouvent qu’il aurait plus de rendement plus bas, moi c’est un joueur que j’aime beaucoup parce qu’il est toujours à fond, il ne triche pas. Il n’a pas peur, il stimule ses camarades. Je le voyais sur un temps long à l’OM, devenir le capitaine… Ça me ferait chier qu’il parte si vite. Ça en dit beaucoup sur le projet. Si tu vends Guendouzi à une somme qui n’est pas refusable, si un club met les sous… Mais si on le vend à 15/20M€, ça me semble léger par rapport à la valeur que je lui prête et ce que j’en attends. Il y a forcément un rapport émotionnel avec le joueur mais ça devrait se monnayer ça ! On le qualifie d’intransférable et ça peut faire monter les enchères. S’il part à un prix moyen, on pourra se dire que le projet que l’on nous vend, celui de McCourt et Longoria… Il n’est pas destiné à te mener très loin et très haut. » Thierry Audibert – Source : Football Club de Marseille (02/01/23)