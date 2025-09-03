Mercato OM : Nouvelle révélation sur le transfert avorté de Dani Ceballos !

Cela aurait pu être l’un des gros coups de l’été phocéen. Selon plusieurs sources, l’OM et le Real Madrid s’étaient entendus pour le transfert de Dani Ceballos, sur une opération comprise entre 10 et 15 millions d’euros. Mais au moment de franchir le pas, le milieu espagnol a demandé un temps de réflexion. Un délai qui n’a pas plu à la direction olympienne, contrainte d’avancer sur d’autres dossiers dans le sprint final du mercato.

Xabi Alonso, entraîneur du Real Madrid, a d’ailleurs confirmé le 29 août en conférence de presse que son joueur allait rester dans la capitale espagnole :

« J’ai parlé l’autre jour avec Dani Ceballos et sa situation a été résolue. Il restera ici. Il fait partie de l’équipe, il reste avec nous et je suis content de ça. »

Carvajal dévoile les coulisses

Proche de Ceballos, Dani Carvajal a apporté davantage de précisions mardi au micro de Cadena Cope.

« J’ai énormément confiance en Dani Ceballos, c’est plus une question pour lui mais il semblait qu’il allait aller à Marseille. Ils parlaient et à la fin, l’affaire est tombée à l’eau parce que l’entraîneur (Xabi Alonso) lui a parlé et lui a dit de rester, qu’il allait compter sur lui, que la saison est très longue, qu’il y a beaucoup de matchs… »

Le latéral droit madrilène a même tenu à souligner l’importance de son coéquipier :

« Dani nous apporte quelque chose de différent au milieu de terrain… il vous donne le ballon et ne le perd pas. L’entraîneur sait qu’il est unique en cela. »

L’OM a rebondi avec Pavard et O’Riley

Sous contrat jusqu’en 2027, Ceballos, qui espère toujours retrouver une place en sélection espagnole, restera donc à Madrid malgré un temps de jeu limité en ce début de saison.

Du côté de Marseille, le départ d’Adrien Rabiot vers l’AC Milan a finalement été compensé par deux arrivées de poids : Matt O’Riley au milieu et Benjamin Pavard en défense. De quoi offrir à Roberto De Zerbi un effectif solide malgré ce transfert avorté.