Mercato OM “On perdrait un bon joueur, mais pas une pièce maitresse ! “

MERCATO OM : Spinosi valide l’idée d’un départ de Rowe pour recruter Ordonez

L’Olympique de Marseille continue d’agiter le marché des transferts en cette fin de mercato estival. Parmi les pistes prioritaires, le jeune défenseur central équatorien Joel Ordonez (Club Bruges) reste au centre des discussions. Mais pour financer cette opération, un départ pourrait être nécessaire, et le nom de Jonathan Rowe circule avec insistance.

Ancien entraîneur des gardiens de l’OM, Laurent Spinosi a donné son avis tranché sur le sujet.

« Est-ce qu’on a besoin d’un joueur à ce poste de défenseur central ? Oui, et de qualité. Rowe, ce n’est pas un joueur titulaire à part entière. Donc même si bien sûr que moi aussi je l’adore, mais même de lui-même, s’il est encore remplaçant toute l’année, il va finir par faire la gueule et on va le perdre… » explique Spinosi.

Pour lui, le calcul est simple :

« Avant qu’on le perde, et si tu as la possibilité de faire un joueur comme Ordonez, ce n’est pas grave. On perdrait un bon joueur, mais pas une pièce maîtresse. On perdrait un remplaçant pour recruter un titulaire. Tant qu’à faire, qu’on arrive à construire une grosse défense pour prendre moins de buts que l’année dernière. »

Un choix sportif plus que sentimental

Jonathan Rowe, apprécié par le staff et les supporters pour son engagement, n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Le remplacer par un défenseur central capable d’apporter immédiatement des garanties, comme Ordonez, pourrait donc être un choix stratégique fort pour Roberto De Zerbi.

La défense marseillaise, parfois trop friable la saison passée, est l’un des chantiers prioritaires pour espérer rivaliser avec les cadors de Ligue 1.

Alors que les négociations avec Bruges continuent, la direction olympienne pourrait donc être amenée à trancher rapidement : conserver Rowe pour la rotation, ou miser sur Ordonez pour renforcer le onze type.