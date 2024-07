Mercato OM : Pau Lopez, pourquoi ça tarde ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que l’OM a connu une saison compliquée à tous les étages, les soucis du gardien de but, Pau Lopez, ont été pointé du doigt. Malgré une attitude toujours exemplaire, le portier espagnol devrait partir du côté de Côme. Quelques détails restent à régler encore, notamment concernant son remplaçant.

Pau Lopez aura marqué les esprits par son attitude irréprochable mais moins par ses performances. Longtemps pointé du doigt, notamment lors de quelques matchs la saison dernière, le gardien devrait s’envoler pour Côme, un club italien. Si son remplaçant, Alvaro Valles, est déjà connu, l’OM doit encore finaliser quelques détails afin de le faire signer.

L’officialisation du départ de Lopez conditionnée à une arrivée à l’OM !

🚨💙🇪🇸 #SerieA | 🔐 L’OM et Côme ont déjà conclu un accord pour Pau Lopez. Il sera le n°1 devant Pepe Reina 💰 Prêt avec option d’achat ⏳️ Avant de laisser filer son gardien, l’OM souhaite d’abord finaliser son remplaçant 👀 Négociations toujours en cours avec Álvaro… pic.twitter.com/em3XZjcLMc — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 12, 2024

Cependant, le départ de Pau Lopez prendrait un peu plus de temps que prévu, alors que l’OM souhaite d’abord finaliser l’arrivée du gardien de Las Palmas. Selon Santi Aouna, l’accord entre le club italien et l’OM serait bouclé, et il s’agirait bien d’un prêt avec option d’achat. Fabrizio Romano confirme également la venue d’un autre gardien espagnol expérimenté, Pepe Reina, pour être la doublure de Pau Lopez à Côme. Une ligne de gardien 100% espagnol donc.