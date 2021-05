Mercato OM : Payet est cash concernant son avenir !

Dimitri Payet s’est livré dans un entretien accordé au média officiel du club marseillais. Le meneur de jeu olympien revient sur ces 250 matches joués avec l’OM et précise qu’il n’est pas prêt de repartir…

Dans un entretien accordé à OM.fr, Dimitri Payet a confié qu’il lui restait de belles années à l’OM. L’heure n’est clairement pas à un départ cet été.

Ayant récemment dépassé les 2️⃣5️⃣0️⃣ matchs disputés sous le maillot 🔵⚪️, @dimpayet17 revient sur les grands moments de sa carrière à l'OM

aujourd’hui, je ne suis pas prêt de repartir, il me reste pas mal de belles années dans ce club — Payet

« Ça commence à chiffrer. 250 matchs, ça commence à devenir important dans un club. C’est ma 6e, 7e ou 8e saison, je ne sais plus. ça montre la stabilité et le nombre d’années et j’espère en avoir encore d’autres d’ici la fin de ma carrière. Cela montre une stabilité, le nombre d’années où je suis resté au club pour arriver à ce chiffre-là. Je sais qu’aujourd’hui, je ne suis pas prêt de repartir, il me reste pas mal de belles années dans ce club. J’espère aller chercher le plus possible dans le classement des monuments de ce club. Décisif à 103 reprises ? ça fait un match sur 2 décisif, cela fait plaisir que les chiffres puissent appuyer ma carrière ici et l’amour que je porte à ce club. C’est une petite récompense personnelle qui me touche énormément. » Dimitri Payet – Source: OM.fr (13/05/2021)

Daniel Riolo était revenu sur la carrière de Dimitri Payet sur RMC en avril dernier. Selon lui, le Marseillais possède un talent hors-norme qu’il n’a pas su assez bien utiliser au point de se gâcher.

« Quand je vois Payet faire ce match de fou contre Reims, quelque part ça m’emmerde. Ce joueur est un gâchis. Ça m’agace de voir que ce mec-là peut être si bon. On sait tous qu’il peut être bon comme ça, mais c’est tellement irrégulier… C’est toujours la même histoire avec lui. À ce niveau-là, en termes de foot et de salaire, c’est emmerdant d’entendre qu’il était gros avant. Il n’aurait jamais dû être gros, il devrait toujours être bon, car il sait tout faire, il a beaucoup de talent. Quand il joue comme ça, il me régale. Depuis que Sampaoli est arrivé, il se met en quatre. Non, il ne doit pas se donner juste pour un entraîneur, mais pour les supporters, pour le club, et pour lui-même. Un mec de ce niveau-là, en talent pur, on n’en a pas eu de meilleurs en L1 sur les 10 dernières années. Sauf qu’il se gâche… » Daniel Riolo – Source: RMC (27/04/2021)