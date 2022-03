Mercato OM : Payet explique pourquoi il a refusé les ponts d’or de Chine, Qatar ou Arabie Saoudite…

Dans un entretien accordé à l’Equipe, Dimitri Payet est revenu sur son départ de West Ham et son choix de revenir à Marseille. Ce dernier explique que sa priorité est son équilibre familial et qu’il a refusé de grosses propositions financières…

C’est bien de gagner de l’argent, mais si c’est pour être malheureux dans son couple — Payet

« Ça a été une année extraordinaire qui m’a porté jusqu’à l’Euro 2016. Certes, mon retour n’était pas prévu… Je lis moi aussi, j’entends… Il y a les fâchés, les déçus, les incrédules. J’ai quitté West Ham (en janvier 2017) pour des raisons plus familiales que sportives car j’avais prolongé mon contrat et j’en avais encore pour cinq ou six ans. Je ne manquais de rien. Mais, pour être bon sur le terrain, il faut que je sois heureux, et si ma famille n’est pas heureuse, je ne peux pas l’être. J’ai donc fait le choix de rentrer à la maison. Ça n’a ni été un caprice, ni un retournement de veste parce que depuis que je suis revenu ici, je n’ai pas bougé et ne compte pas le faire. C’était réfléchi. (…) Ma vie familiale est primordiale. J’aurais pu aller en Chine, au Qatar ou en Arabie saoudite, mais je ne l’ai jamais voulu. C’est bien de gagner de l’argent, mais si c’est pour être malheureux dans son couple ou avec ses proches, à quoi ça sert ? » Dimitri Payet – source : L’Equipe (04/03/2022)

Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission Rothen S’enflamme, l’ancien attaquant du PSG Nicolas Anelka a jugé les performances du meneur de jeu marseillais ainsi que la carrière de ce dernier.

On sait ce qu’il sait faire, mais on sait qu’il peut avoir des coups de mou. – Nicolas Anelka

« Il a fait sa carrière et il a fait une bonne carrière. On est obligé d’accepter ce qu’il a fait. Il a 34 ans. Payet est un super joueur capable de faire basculer un match. Il peut tout faire, mais c’est vrai qu’il est irrégulier. On sait ce qu’il sait faire, mais on sait qu’il peut avoir des coups de mou. Cela représente le joueur et il en est conscient. Pareil avec ses problèmes de poids. Ce n’est pas pro d’arriver avec des kilos en trop. Il en est conscient. Là où c’est difficile pour lui, c’est qu’il a beaucoup de pression sur lui à Marseille, car le jeu passe par lui. Ce serait bien que quelqu’un prenne la relève. Il n’est pas aidé ». Nicolas Anelka – Source: RMC Sport 02/02/2022