OM : Payet répond aux critiques de Di Meco

L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco prend rarement de gant lorsqu’il évoque les performances de Dimitri Payet, notamment dans les grands rendez vous. Invité dans Rothen S’enflamme le meneur de jeu olympien lui a répondu.

Dimitri Payet était l’invité de Rothen S’enflamme sur les ondes de RMC cette semaine. Il a notamment évoqué les critiques de l’ancien défenseur emblématique de l’OM Eric Di Meco à son encontre.

« j’ai toujours dit que je n’avais rien contre la critique. Honnêtement, parfois Eric Di Meco a pu être dur mais le fond était souvent bon. Je ne peux pas lui en vouloir là-dessus. Je préfère cela en étant dur et juste à quelqu’un qui va raconter n’importe quoi pour faire le buzz et détruire un joueur.» Dimitri Payet – source RMC Sport (02/03/2022)

Dans les grands matchs j’avais une appréhension

Dimitri Payet a également répondu aux critiques sur ses prestations lors des grands matchs.

«Dans les grands matchs j’avais une appréhension, quand j’étais jeune je faisais dix fois le match avant de le jouer. Avec l’expérience, l’expérience en équipe de France, cela m’a permis de voir les choses différemment. Maintenant, je suis plus excité au moment d’aborder un grand match et de me frotter aux meilleurs.» Dimitri Payet – source RMC Sport (02/03/2022)

