Mercato OM : Pour ce consultant RMC, “il y a un truc bizarre qui se passe”

Sur RMC, le consultant Steve Savidan a évoqué la situation d’Adrien Rabiot, soulignant les enjeux autour de son éventuel départ, tout en insistant sur la nouvelle vision du football où le club prime sur les individualités.

Dans ses déclarations, Steve Savidan met en lumière une tendance récente dans le football français, notamment au PSG, où « le club est mis au centre du projet » et non plus « les joueurs qui se sentent au-dessus du club ». Selon lui, cette nouvelle philosophie est une bonne chose, après des années où certains joueurs avaient pris des dérives en se plaçant au-dessus de l’institution.

Une année particulière pour Rabiot

Concernant Adrien Rabiot, Savidan indique que cette saison est « assez spéciale » pour lui, en raison notamment de la Coupe du Monde à venir. Il souligne que le contexte international et les performances d’un joueur peuvent être influencés par cette pression supplémentaire, mais aussi par l’étiquette qui lui colle à la peau depuis ses passages précédents : « Ça s’est mal passé dans mon dernier club. »

🔥⚪🔵 Savidan réagit à la mise à l’écart de Rabiot : “Je trouve ça très bizarre que ça se passe à ce moment-là, et avec ce joueur-là. Il y a un truc bizarre qui se passe dans ce club.” pic.twitter.com/sDFK4jDktS — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) August 19, 2025

