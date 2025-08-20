Mercato OM : Rabiot a déjà des contacts ! Une priorité et des options ouvertes ?

Un an seulement après son arrivée à l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot est déjà poussé vers la sortie. Le milieu international français a été officiellement placé sur la liste des transferts par l’OM, qui souhaite récupérer une indemnité sur la dernière année de son contrat. Le club phocéen attend environ 15 millions d’euros pour céder son joueur.

Rabiot, trois pistes en Serie A ?

Selon FootMercato, trois clubs italiens suivent de près le dossier : l’AC Milan, l’Inter Milan et la Juventus Turin. Du côté des Rossoneri, la piste avait déjà été évoquée ces dernières semaines, notamment depuis le retour de Massimiliano Allegri à San Siro. L’entraîneur italien connaît bien Rabiot, qu’il a dirigé lors de son passage à la Juventus, et les deux hommes entretiennent une relation de confiance.

Concernant l’Inter, la Gazzetta dello Sport indiquait récemment : « Entre un milieu de terrain et un attaquant, le choix se portera tout de même sur un milieu de terrain puissant et musclé (…) un profil qui colle à celui de Rabiot. »

Mais la prudence reste de mise. Le journaliste Daniele Longo affirme que « pour le moment, Milan ne prévoit aucun mouvement offensif pour Rabiot. » Quant à l’Inter, le Corriere della Sera précise que « Adrien Rabiot ne rejoindra pas l’Inter. Les pistes pour le milieu de terrain sont Koné (Roma), Frendrup (Genoa) et Cissé (Rennes). »

CorSera : Adrien #Rabiot ne rejoindra pas l’#Inter. Les pistes pour le milieu de terrain sont Koné (Roma), Frendrup (Genoa) et Cissé (Rennes) 🗞️ pic.twitter.com/AJxLEfQmgr — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 20, 2025

La Juventus à l’affût ?

Parti libre de Turin il y a un an, Rabiot pourrait-il retrouver la Vieille Dame ? Le Français connaît parfaitement le club, où il a évolué cinq saisons. Mais la Juventus n’a pas encore bougé officiellement dans ce dossier.

Rabiot, priorité à la Premier League ?

D’après le journaliste Nicolò Schira, la priorité de l’international reste un départ en Angleterre : « Adrien Rabiot est prêt à partir de l’OM. Son histoire avec Marseille est (presque) terminée et le milieu de terrain français aimerait désormais jouer en Premier League. Son plan B est de revenir en Serie A. (…) Il demande environ 15 millions d’euros pour le vendre. »

Adrien #Rabiot is ready to leave #OM. His story with #OlympiqueMarseille is (almost) over and now the french midfielder would like to play in Premier League. His Plan B is the return to Serie A. #TeamOM ask around €15M to sell him. #transfers https://t.co/kKWG7Jmxak — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 19, 2025

Des contacts déjà établis

– 🗣 Vous avez déjà reçu des coups de fil pour Rabiot ? – 🗣 Romuald Palao, avocat de la famille Rabiot : “Oui.” pic.twitter.com/o6IGf6KlPr — After Foot RMC (@AfterRMC) August 19, 2025

Sur RMC, l’avocat de la famille Rabiot, Romuald Palao, confirme que plusieurs clubs se sont positionnés : « Oui, forcément on va regarder. Des clubs sont venus dans le courant de l’été et des clubs se sont manifestés ces derniers. On a déjà reçu des coups de fil, on verra si cela se fait avec l’OM, ce n’est pas lui qui a décidé. Il n’aura pas d’autres choix que de se faire une raison, il faut être lucide, c’est le fonctionnement des clubs professionnels… »

L’avenir de Rabiot s’éloigne donc chaque jour un peu plus de Marseille. Entre un retour en Serie A et un nouveau défi en Premier League, la sortie du milieu tricolore semble désormais inéluctable.