Mercato OM : pour Nabil Djellit, ce joueur a tout perdu en venant à Marseille

Arrivé au dernier mercato hivernal, Himad Abdelli n’a pas réussi à s’imposer et à déçu bon nombre de supporters. Une saison difficile sous le maillot olympien au point de manquer la Coupe du Monde avec l’Algérie. Mais pour Nabil Djellit, Abdelli peut revenir plus fort la saison prochaine.

On ne réussit pas toujours dans le club que l’on supporte et les marseillais en savent quelque chose. Après l’échec Iliman Ndiaye qui a bien rebondit à Everton, un autre joueur qui porte l’OM dans son cœur à rejoint le club marseillais l’hiver dernier : Himad Abdelli.

Une première partie de saison presque parfaite

Le milieu international algérien a signé avec l’Olympique de Marseille en janvier dernier. En deux ans et demi passés au SCO d’Angers, Abdelli est devenu un joueur essentiel du club angevin. Capitaine et même meilleur buteur sur la saison 2025-26, Himad Abdelli attirait les convoitises des clubs du haut de tableau de Ligue 1. L’Olympique Lyonnais a longtemps été sur les rangs avant que ses finances en baisse et l’intérêt de l’OM prennent le dessus dans le choix de l’Algérien.

Supporter du club marseillais depuis tout petit, Abdelli n’a pas pu résister à l’attention portée par l’Olympique de Marseille. Sa bonne première partie de saison lui a permis d’être sélectionné pour la CAN au Maroc avec l’Algérie où les Fennecs se sont inclinés en quart de finale (0-2).

Himad Abdelli, un rêve devenu cauchemar

De retour du Maroc, les attentes étaient présentes pour l’arrivée de ce joueur qui à Marseille dans la peau depuis toujours. Acheté 2.75 millions d’euros, Abdelli semblait être un bon coup réalisé par la direction olympienne. Mais ses performances sous le maillot ciel et blanc sont loin d’avoir convaincu.

Abdelli n’a joué que neuf petits matchs depuis son arrivée dont un seul comme titulaire face à Lorient (0-2). Ses entrées timides et poussives n’ont pas permis au milieu de se faire une place dans le onze de départ. Ses performances brouillonnes ont agacé le public mais aussi poussé Habib Beye à bout de patience. L’entraîneur s’en est même pris à lui dans le vestiaire après un match nul face à Nice, où Abdelli a réalisé une nouvelle entrée décevante. Les deux hommes se sont invectivés. Abdelli répondant à Beye : “Tu me parles pas comme ça, tu n’es pas mon père.” Une réaction qui a déplu au coach sénégalais qui l’a mis à l’écart du groupe jusqu’à la fin de la saison.

Vers une deuxième saison à l’OM pour montrer un autre visage

Sa saison s’est donc terminée de la pire des manières. Abdelli espérait pouvoir se relancer avec la Coupe du Monde aux Etats-Unis en ligne de mire. Malheureusement pour le milieu de 26 ans, il ne verra pas les USA. Vladimir Petkovic, le sélectionneur des Fennecs, ne l’a pas retenu pour l’aventure américaine. Une nouvelle déception dans une saison où Abdelli aura tout perdu.

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Au point de déjà quitter le club marseillais ? Selon les informations de La Provence, Abdelli devrait rester la saison prochaine notamment dans l’optique de laisser une meilleure image. Un avis partagé par le journaliste Nabil Djellit : “En 6 mois, Himad Abdelli a tout perdu sportivement. Déclassé en club, écarté avec l’Algérie alors qu’il était à la CAN et même à l’origine du but de Boulbina contre la RDC. Il a gagné un contrat avec l’OM. C’est un bon joueur, une bonne prépa cet été et je suis persuadé qu’il reviendra.”

Après une saison difficile qui a vu les échecs et les déceptions se succéder, Himad Abdelli devra être fort mentalement pour revenir et s’imposer à l’OM. Un club où l’on peut rapidement passer de zéro à héros.

Clarence Maillefaud