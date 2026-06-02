Transferts – OM : Ces quatre joueurs qui devraient rester…

L’OM doit vendre et pour beaucoup d’ici à la fin juin pour répondre aux exigences de la DNCG ce qui rend l’avenir de nombreux joueurs incertains. Pourtant, certains d’entre eux devraient être presque assurés de rester.

Greenwood, Balerdi, Hojbjerg, Rulli, Gouiri, Aubameyang… L’OM devrait effectuer un grand ménage dans l’effectif actuel, ce qui rend l’avenir de beaucoup de joueurs flous ou incertains. Plusieurs cadres devraient être vendus comme Mason Greenwood, Balerdi, Hojbjerg ou Aubameyang. Une situation qui s’explique notamment par le besoin urgent de vendre du club marseillais.

L’Olympique de Marseille doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros ce qui pourrait pousser de nombreux joueurs à quitter le club. Face à l’urgence, les dirigeants explorent de nombreuses pistes et devraient examiner les offres reçues avec beaucoup d’attention. L’avenir s’annonce flou mais pas pour tout le monde car, selon La Provence, quelques joueurs auraient de grandes chances de rester au club

Des cadres devraient rester

Comme l’évoque La Provence, malgré l’urgence de vendre et le ménage qui s’annonce, tout le monde ne pourra pas partir. Une grosse dizaine de joueurs devront rester même si aucune porte n’est verrouillée. Igor Paixao, plus gros transfert de l’histoire du club et auteur d’une première bonne saison (12 buts et 7 passes décisives), à l’intention de rester à Marseille selon le média marseillais.

Une intention partagée par une autre satisfaction de la saison : Timothy Weah. L’international américain, déjà aux Etats-Unis pour préparer la Coupe du Monde, a, lui aussi, partagé son envie de rester lors d’une conférence de presse. Malgré sa belle côte en Europe, le latéral souhaite continuer l’aventure. Au même titre qu’Himad Abdelli qui souhaite laisser une meilleure image après une demi-saison décevante dans son club de cœur. Le milieu algérien n’a pas convaincu et reste sur plusieurs entrées qui ont déplu.

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Un joueur prêté pourrait faire son trou à l’OM la saison prochaine

Chez les joueurs prêtés, un joueur devrait faire son trou l’année prochaine dans l’effectif de l’OM selon La Provence. Il s’agit du défenseur central Bamo Meïté. Meïté était prêté à Lorient sans option d’achat. Après une saison correcte en remplaçant de Samuel Gigot et de Leonardo Balerdi (2023-24) et un exercice plus compliqué (OM puis prêt à Montpellier), le Franco-Ivoirien réalisé une très belle saison à Lorient. De retour de prêt, il aimerait tenter de prouver qu’il a sa place à l’OM. La révolution et les nombreux mouvements qui s’annoncent cet été pourraient lui sourire.

Au vu du mercato qui arrive et de la nomination du nouveau directeur sportif, les cartes pourraient être rebattues et cela pourrait profiter à certains joueurs.

Clarence Maillefaud