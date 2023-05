Mercato OM : prolongation de 2 ans pour un taulier du vestiaire en fin de contrat ?

Alors que l’Olympique de Marseille est lancé dans un sprint final avec pour la seconde place du classement de Ligue 1 synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions, les dirigeants marseillais travaillent déjà sur le prochain mercato. Ils espèrent pouvoir prolonger un pilier du vestiaire olympien dont le contrat expire en fin de saison.

Le contrat de Sead Kolasinac avec l’Olympique de Marseille se termine en fin de saison. Les dirigeants marseillais espèrent pouvoir le prolonger. En effet, après des débuts difficiles avec Jorge Sampaoli, il est clairement devenu un pilier de l’équipe de Tudor cette saison.

Selon les informations de La Provence, les dirigeants de l’ OM lui ont formulé une offre de prolongation de deux ans. Le dossier est toutefois toujours en stand-buy.

Le défenseur de 29 ans avait récemment évoqué sa situation à Marseille et son avenir : « Oui, On discute déjà avec mon agent et le club. Je me sens bien ici, j’aime jouer pour ce club, j’aime tout ce qu’il y a autour du club, j’aime vivre avec ma famille ici. J’apprécie vraiment d’être ici. Je me sens vraiment bien et nous verrons ce qu’il se passe dans les prochaines semaines », avait -il déclaré.