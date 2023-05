OM : Une bonne et une mauvaise nouvelle pour Tudor ?

L’Olympique de Marseille affrontera le SCO Angers au vélodrome ce dimanche soir à l’occasion de la 35e journée de Ligue 1. Alexis Sanchez et Samuel Gigot demeurent tous les deux incertains pour cette rencontre.

L’Olympique de Marseille s’est incliné à Lens le week end dernier et a ainsi perdu la seconde place du classement de Ligue 1. Alexis Sanchez et Samuel Gigot sont sortis sur blessure lors de cette rencontre. D’après les informations de RMC Sport, l’international Chilien a passé plusieurs jours en soins et semble se remettre rapidement de sa blessure. Il devrait ainsi être disponible pour le match OM -Angers ce dimanche à 20h45 au vélodrome même si le staff olympien ne prend aucun risque et pourrait décider de le faire débuter sur le banc des remplaçants.

Concernant Samuel Gigot, les chances de le voir dans le groupe marseillais pour la réception d’Angers sont moins grandes. Le défenseur central avignonnais souffre encore de douleurs à la cheville, et pourrait ainsi rater cette rencontre comptant pour la 35e journée de Ligue 1. l’entraineur de l’OM Igor Tudor en dira certainement plus lors de la conférence de presse programmée ce vendredi à 14h

