Mercato OM : Quel avenir pour Balerdi

En conférence de presse, Leonardo Balerdi a répondu à des questions posées par des jeunes supporters de marseillais.

C’est la trêve internationale et pour l’occasion l’Olympique de Marseille a organisé une conférence de presse un peu spéciale ! En effet, c’était une « kidférence de presse » où une vingtaine d’enfants supporters de l’OM ont pu poser leurs questions à Leonardo Balerdi et Valentin Rongier.

Très bon depuis quelques semaines, le défenseur argentin n’a pas pu esquiver les interrogations qui planent autour de son avenir. « C’est une bonne question. Je ne pense pas à ça. Pour le moment, je profite. Je suis en train de profiter de toutes les années que j’ai déjà passées. Mais je ne sais pas, je peux rester un an de plus, trois ans de plus. Je n’ai pas de problème avec ça, je suis content ici. Mais ça aussi, ça dépend des opportunités, des offres, de beaucoup de choses. Mais je peux te dire une chose, c’est que je suis content ici. Et pour le moment, on est là. »

A LIRE AUSSI : OM : Ce jeune marseillais que Payet a pris sous son aile !

Balerdi attire les convoitises !

Actuellement indispensable et dans la forme de sa vie, Balerdi avait pourtant bien failli partir cet hiver mais l’OM a refusé les offres !

Arrivé en provenance de Dortmund à l’été 2020, Leonardo Balerdi a essuyé bien des critiques avant de finalement s’imposer à l’OM très récemment. Auteur d’une énorme performance contre Villarreal jeudi dernier (4-0), l’Argentin a désormais les épaules pour porter le maillot olympien.

Au point que déjà cet hiver, 2 grands clubs de Serie A ont tenté de le recruter, comme l’affirme le journaliste Sébastien Denis. De plus, il assure que c’est bien l’OM qui a refusé les offres. Il y a une réelle volonté de la part du club de conserver l’ancien joueur de Dortmund.

🚨 🔵⚪️ #mercatOM

▪️Deux grosses écuries de Serie A ont tenté de recruter Leonardo Balerdi 🇦🇷 cet hiver

▪️ l’OM, très content de son défenseur et pas vendeur, a décidé de repousser les offres italienneshttps://t.co/nsaeHPnxUK pic.twitter.com/uLm4kAj34O — Sébastien Denis (@sebnonda) March 13, 2024

A lire aussi : Ex OM : Le nouveau dérapage de Barton avec une sortie polémique !