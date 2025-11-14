Mercato OM : quell avenir pour les deux minots Robinio Vaz et Darryl Bakola ?

L’Olympique de Marseille poursuit son virage vers la jeunesse, illustré par la mise en avant de Robinio Vaz et Darryl Bakola, deux joueurs nés en 2007 et désormais régulièrement intégrés au groupe professionnel. Tous deux ont récemment échangé avec la presse après la victoire contre Brest (3-0), un signe supplémentaire de la volonté du club de valoriser sa formation.

Robinio Vaz, la révélation qui séduit De Zerbi

Arrivé à l’OM en cours de formation, Robinio Vaz s’est imposé comme l’une des révélations du début de saison. Titularisé à plusieurs reprises, l’attaquant de 18 ans totalise déjà quatre buts et deux passes décisives en Ligue 1. De Zerbi apprécie particulièrement ses attitudes et son efficacité.

Déjà prolongé jusqu’en 2028 au printemps dernier, Vaz fait à nouveau l’objet de discussions contractuelles, dans un contexte où plusieurs clubs étrangers surveillent son évolution. Pour autant, le joueur semble déterminé à continuer sa progression à Marseille. Il doit également trancher dans les prochains mois son choix de sélection, étant courtisé par le Sénégal malgré son parcours en équipes de France jeunes.

Darryl Bakola, un dossier plus complexe

La situation est plus délicate pour Darryl Bakola. Le milieu de terrain, sous contrat jusqu’en 2027, a aussi entamé des discussions pour une prolongation, mais les négociations s’annoncent moins simples. Initialement retenu par l’OM pour obtenir du temps de jeu plutôt que participer à la Coupe du monde U20, Bakola n’a finalement que très peu joué sur la période, ce qui a créé de la frustration dans son entourage.

Avec une concurrence importante au milieu, il peine à s’imposer dans la rotation, oscillant entre la Ligue 1 et la National 3. Malgré son potentiel, il reste actuellement le sixième ou septième choix à son poste. Cette situation a attiré l’attention de plusieurs clubs, dont l’Eintracht Francfort, tandis qu’une offre venue d’Arabie Saoudite est déjà arrivée cet été.

