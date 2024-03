OM: « L’arrivée de Galtier ou Fonseca pourrait apporter la stabilité que n’a pas Longoria »

Arrivé le 20 février à l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset reste évasif concernant son avenir. D’après les informations du journal L’Équipe, la direction olympienne songerait à Christophe Galtier ou Paulo Fonseca pour succéder au technicien français. Invité dans Débat Foot Marseille, Jérémy Attali a évoqué ces deux possibilités.

« C’est intéressant de voir que Galtier et Fonseca soient encore dans la short-list »

« C’est intéressant de voir que Galtier et Fonseca soient encore dans la short-list. On voit où Longoria veut aller. Que ce soit l’un ou l’autre, nous connaît parfaitement leur style de jeu, a affirmé Attali. On sait quels types de joueurs ils apprécient. On ne partirait pas dans l’inconnu avec un coach étranger. Galtier est un entraîneur qui a eu des résultats en Ligue 1 et qui a de la poigne. Ce n’est pas celui que je préfère. Je privilégie plus les entraîneurs de possession. Galtier est plus basé sur la transition rapide. Il me fait penser à Deschamps. Cela peut apporter la stabilité que n’a pas Longoria. L’arrivée de Benatia aura permis à Longoria de montrer qu’un entraîneur qui connaît déjà la Ligue 1, c’est pas si déconnant que cela. Je pense qu’il était loin de penser ça. Galtier a toujours travaillé sur la durée hormis à Paris car cela est trop compliqué dans ce club. Il faut imposer cette stabilité « , a ajouté le journaliste.

