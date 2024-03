OM: Alessandrini revient sur sa relation tumultueuse avec Bielsa !

Après avoir annoncé sa retraite ce mercredi, Romain Alessandrini est revenu sur les moments importants de sa carrière, notamment celui à l’Olympique de Marseille sous les ordres d’un Marcelo Bielsa aussi frustrant qu’impressionnant.

Romain Alessandrini a mis un terme à sa carrière à l’âge de 34 ans ce mercredi. L’ex-milieu offensif est revenu sur son passage à l’OM dans un entretien accordé à Foot Mercato.

« J’étais parti par la petite porte de l’OM quand j’avais arrêté le football à 15 ans, a affirmé Alessandrini. Là, je me suis dit « c’est la meilleure des occasions de revenir par la grande porte et de jouer dans le club que t’as laissé ». Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion, c’est quelque chose que je ne regrette pas du tout. Ouah, ce qu’a apporté Bielsa lors des 6-7 premiers mois, c’était du jamais vu en Ligue 1. Il y avait une grinta extraordinaire, des résultats… J’étais sur le banc au début, j’entrais en jeu dans les 30 dernières minutes avec Batshuayi et Barrada, mais même depuis le banc, je les regardais jouer et je me disais « c’est trop ». S’il porte bien son surnom ? Ouais, il est très spécial. Moi j’ai eu quelques déboires avec lui, mais il a laissé un bon souvenir dans la tête des supporters marseillais, et c’est ce qui compte. Il a apporté quelque chose que les gens n’oublieront jamais. Après au niveau personnel, c’était plus compliqué, mais c’est derrière moi désormais », a conclu le jeune retraité.

