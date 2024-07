Mercato OM : Qui est Derek Cornelius ? L’avis de deux spécialistes…

Les dirigeants marseillais sont sur le point de conclure l’arrivée d’un défenseur Derek Cornelius, international canadien. Qui est ce joueur évoluant en Suéde ? Réponse avec deux spécialistes !

La 5e recrue de l’OM pourrait se nommer Derez Cornelius. Dans cet article, vous allez trouver plus d’informations sur cet international canadien dont l’avis d’un spécialiste du football nordique et celui du football du continent américain.

Tout d’abord le compte Nordisk Football a dressé un portrait complet du joueur via son compte X sur COrnelius, qui évolue à Malmö depuis février 2023. Un joueur qui s’est imposé dans le championnat suédois et qui dispose de pas mal de qualités : « Sa vision du jeu est intéressante. Capable d’anticiper les mouvements des attaquants adverses, il est rarement pris de vitesse et bien placé pour intervenir, ce qui fait de lui un joueur très enclin à intercepter les ballons. Son physique est une de ses principales qualités. Rapide et puissant, il sort très vite sur les joueurs adverses pour les prendre de court, ce qui en fait un des meilleurs joueurs d’Allsvenskan en un contre un. Son jeu aérien est également excellent. Il s’impose très souvent grâce à son physique et possède une détente intéressante. »

Cornelius, une référence à son poste au pays avec Malmö

Pour autant Cornelius a des défauts, comme le précise Nordisk Football. « Son agressivité sur le porteur du ballon lui porte parfois préjudice. Le Canadien est donc un joueur qui est susceptible de faire plus de fautes, même s’il a l’intelligence de les faire à des moments opportuns pour ne pas mettre son équipe en danger. Son physique lui crée forcément un certain manque d’agilité le rendant assez peu polyvalent sur une seule action. Ses actions défensives sont donc parfois un peu annihilées face à des joueurs très techniques. Pas vraiment à l’aise avec le jeu long, il est un joueur qui va préférer multiplier les passes courtes plutôt que de renverser ou de trouver ses coéquipiers dans la profondeur. Ce n’est pas forcément une faiblesse, mais ça peut en devenir une puisqu’il ralentit parfois le jeu. » Le joueur pourrait arriver comme doublure auposte de défenseur central gauche.

Rugueux, Cornélius une bonne doublure à Brassier ?

FCMarseille a aussi contacté notre camarade Pierre Gerbeaud qui suit le football du continent américain pour le média Lucarne opposé. Il nous donne son avis sur un joueur qu’il a vu évoluer lors de la dernière Copa America, avec le Canada. « Cornelius a fait la Copa America avec le Canada, titulaire avec Bombino, qui a été annoncé à Lyon. C’est un central gauche, il a fait son retour car il était un peu sorti des radars. Je l’ai vu quatre matches et demi lors de cette compétition. Pour moi ce n’est pas un titulaire devant Brassier à l’OM. Il est plutôt rugueux, il a pris deux ou trois jaune lors de la compétition, plutôt agressif sur le porteur de balle. Le Canada est une équipe qui joue plus bas que ce que va faire l’OM de De Zerbi. Il avait plutôt tendance à dégager le ballon, en doublure c’est parfait. Il a une lecture du jeu qui tient la route. C’est un défenseur qui peut faire le taf, il peut dépanner à la place de Merlin même. Il lit bien le jeu, il n’est pas lent. »



Il ne se passe pas un jour du côté de l’OM sans nouvelles infos et rumeurs mercato. Selon les informations de RMC Sport, les dirigeants marseillais sont sur le point de boucler une nouvelle arrivée. « Marseille est quasiment d’accord avec l’international canadien Derek Cornelius. Le défenseur central veut jouer à Marseille. Brest et Lille sont aussi intéressées. Discussions en cours entre l ‘ OM et Malmö. Les Suédois réclament autour de 3,5M€ » révèle le journaliste Fabrice Hawkins sur son compte Twitter.

Le nom du défenseur central canadien n’avait pas filtré jusqu’à ce jour. Ce dernier a disputé 46 matchs avec Malmö la saison dernière et a inscrit 6 buts. Il compte également 18 sélections avec le Canada.

Le club phocéen a déjà signé 4 recrues depuis le début du mercato : Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg. Les dirigeants olympien ne devraient pas s’arrêter là: L’attaquant d’Arsenal Eddie Nketiah, le meneur de jeu argentin Valentin Carboni sont également en discussion avancée avec l’OM.

